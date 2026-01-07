高捷岡山車站RK1西基地聯開案動土 預計2030年6月完工

北高雄首件捷運聯開案－岡山車站「RK1站西基地聯合開發」，今天下午熱鬧舉行動土典禮。(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄首件捷運聯開案－岡山車站「RK1站西基地聯合開發」，今天下午熱鬧舉行動土典禮，達麗建設將投資27.15億元，開發地下4層，地上23層的住商綜合大樓，將引入店鋪、住宅、健身中心等設施，未來開發建物將與RK1站西出口共構，預計2030年6月完工。

岡山火車站前的岡山果菜市場搬遷後，高市府在原址啟動捷運RK1聯合開發，打造岡山新門面，市府規劃站西基地及站東基地，其中，站西基地位於台鐵岡山火車站及捷運RK1站西側，基地面積約3498平方公尺、建蔽率70%、容積率630%，達麗建設於2024年4月22日取得開發投資權，2025年10月拿到建築執照，今天下午2點熱鬧舉行動土典禮。

高市副市長林欽榮致詞表示，岡山捷運站位於路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊道的重要樞紐，隨著橋科建設推進和捷運岡山路竹延伸線持續興建，岡山將成為連結產業發展與生活機能的關鍵節點，內政部已於去年12月9日審核通過岡山都市計畫第3次通盤檢討，除配合捷運岡山路竹延伸線推動TOD發展，並於計畫區東側規劃「聖森路以西產業園區」，與去年9月內政部審議通過的「白埔產業園區」，形成雙核心聯動，共同建構北高雄科技副都心。

他說，此聯開案市府將分回172坪公共托嬰中心、106席車位及14億元價金挹注捷運建設。

達麗建設董事長謝志長表示，由於基地土質差，往下挖1、2米都是水，因此花費不少心力進行地質改善，並規劃與捷運岡山車站RK1站1號出口共構，因此將先以1年時間拆除1號出口，再展開大樓興建工程，預計2030年6月完工。

達麗建設將投資27.15億元，開發地下4層，地上23層的住商綜合大樓。(記者蘇福男攝)

因西基地聯合開發案與捷運岡山車站RK1站1號出口共構，因此達麗建設將先以1年時間拆除1號出口，再展開大樓興建工程。(記者蘇福男攝)

