高捷左營站下班尖峰「黑一片」警報聲四起 網全嚇壞：發生什麼事？

高雄捷運左營站部分停電、警報聲四起。翻攝Threads/ligiasai



台北捷運才發生恐怖隨機殺人案件，面對跨年活動，全台捷運都繃緊神經。沒想到，高雄捷運左營站今天（12／30）晚間尖峰時段，驚傳跳電，不少網友都目擊狀況，但因危險警示燈不斷閃爍，不少乘客都誤以為又發生社會案件。紛紛上網詢問：「到底發生什麼事？」另外，也有不少人避搭捷運，直接改搭計程車。對此，高雄捷運公司也出面說明了。

《中央社》報導指出，高雄捷運公司表示，今天晚間7時2分，高雄捷運R16左營站部分電力跳脫，影響部分空調、照明、電梯及電扶梯，但不影響行車，列車行駛正常；跳電原因仍在查修中，也不影響旅客搭乘列車。

網友也紛紛上Threads回報狀況，乘客描述：「整個左營站一直響緊急疏散的警報跟亮紅燈，而且有的地方沒電。」另外，有民眾拍下站內廁所漆黑的畫面，直言在密閉的地下車站內聽到警報狂響，壓力非常大，「高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停」、「剛剛本來要搭捷運看狀況不太明確，決定轉搭計程車」。

另外，高雄市議員張博洋當時正好經過左營站，親眼目擊了混亂現場。他說，站內的電梯與手扶梯完全停止運作，空調也停擺，站內開始變得悶熱，大批旅客只能拎著行李、氣喘吁吁地攀爬靜止的手扶梯，現場秩序顯得有些混亂。

《中央社》報導表示，高雄捷運公司晚間8時許表示，目前電力已恢復正常，是站內變電站跳脫，現已復歸，照明、電梯、電扶梯均恢復正常；跳電期間，仍有1座電扶梯可正常使用，另外電梯無人受困。

