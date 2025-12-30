高捷左營站電力跳脫一度影響照明電梯 列車行駛正常

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄捷運左營站今天晚間7時許因部分電力跳脫，影響部分空調、照明、電梯及電扶梯，但不影響行車、列車行駛正常；目前電力已恢復正常，確切跳電原因仍在查修中。

高雄捷運公司表示，晚間7時2分，高雄捷運R16左營站部分電力跳脫，影響部分空調、照明、電梯及電扶梯，但不影響行車，列車行駛正常；跳電原因仍在查修中，也不影響旅客搭乘列車。

高雄捷運公司晚間8時許表示，目前電力已恢復正常，是站內變電站跳脫，現已復歸，照明、電梯、電扶梯均恢復正常；跳電期間，仍有1座電扶梯可正常使用，另外電梯無人受困。（編輯：陳仁華）1141230