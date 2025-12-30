高捷左營站19：02跳電！車站警報狂響紅燈大作 原因曝光

高捷左營站今（30日）晚驚傳跳電，有民眾表示，整個左營站一直響著緊急疏散的警報跟紅燈，電梯、空調也是全部停擺。對此，高雄捷運證實，左營站車站部分19時02分發生部分電力跳脫，不影響行車，部分空調、照明、電梯電扶梯受到影響，其餘受影響設備確認中，目前積極查修中。

高捷表示，19：02左營站R16車站部分電力跳脫（不影響行車），影響部分空調、照明、電梯電扶梯，其餘受影響設備確認中，列車行駛正常。

由於部分空調、照明、電梯電扶梯受跳電影響停擺，攜帶大件行李的旅客在高鐵一樓無法下去地下室，有民眾在社群媒體反映，整個左營站一直響著緊急疏散的警報跟亮紅燈，部分電梯、空調設施沒有電。

高捷20時回應，目前電力已恢復正常，跳電原因是站內變電站跳脫事故，復歸後車站照明、電梯、電扶梯都恢復正常。高捷提到，部分跳電期間，仍有一座電扶梯可以正常使用，電梯也沒有發生困人事故。

