高捷巨蛋站謊報有炸彈 20歲男裁定羈押

高雄一名李姓男子（20歲）昨（22）晚在高捷巨蛋站謊報有炸彈，還惡作劇故意按下緊急警鈴隨後逃逸，3小時後在台南遭逮捕到案，檢方複訊後聲押，橋頭地院今傍晚裁准。

李男在捷運站謊報有炸彈按下緊急按鈕。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，李男22日晚間近9時跑到高雄捷運紅線巨蛋站，先按下緊急電話警鈴謊報聲稱有炸彈客，隨即從該站搭捷運北上，接著又在高鐵左營站再次按緊急按鈕後逃離出站，高雄捷運公司發現為惡意謊報立刻報警。

李男今凌晨在台南落網。（圖／翻攝畫面）

橋頭地檢署指揮高雄市警局左營分局、刑警大隊、捷運隊、鐵警局高雄分局及台南市第二分局共同組成專案小組偵辦，並於今日凌晨至台南市拘提李男到案，下午移送橋頭地檢署。

廣告 廣告

李男複訊後遭裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

檢察官複訊後認李男涉犯刑法第 151 條恐嚇公眾、第 305 條恐嚇危害安全等罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施之虞，有羈押之必要向法院聲請羈押，橋頭地院法官於17時45分裁定羈押。

橋頭地院檢察長張春暉指出，已成立「防範恐怖攻擊應變小組」，指定主任檢察官施家榮為專責主任檢察官，並已與轄內警、調等司法警察單位建立橫向聯繫，就恐嚇公眾、恐怖攻擊等案件，將由應變小組檢察官與司法警察迅速偵查即時處置，呼籲民眾保持理性與冷靜，避免惡作劇導致公眾恐慌。

延伸閱讀

桃園機場也遭恐嚇！接獲炸彈威脅 警方全面戒備中

莫斯科汽車炸彈襲擊「1高級將領遭炸死」 俄疑烏為幕後黑手

上週才遭恐嚇！南韓Kakao再收炸彈威脅 嫌犯自稱「李在明」