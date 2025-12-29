高捷搖旗前進寶萊塢 林哲熹《驅魔》「像拍漫威電影」

張懷秋（左起）、高捷、林哲熹、阿健巴吉瓦出席《叫我驅魔男神》首映會。光盛影業提供



林哲熹今（12╱29）與Arjan Bajwa（阿健巴吉瓦）、高捷、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞、游禮出席《叫我驅魔男神》首映會，阿健巴吉瓦表示：「這是我第1次跨出寶萊塢的國際性作品，我希望這是一個好的開始，在未來有更多台灣跟印度合作的片可以出現。」高捷附和：「另外一個意思是我們要前進寶萊塢了。」大量的動作戲也讓林哲熹嗨喊：「拍的時候很興奮，會覺得自己好像在拍漫威電影。」

《叫我驅魔男神》是首部由台灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，林哲熹飾演賣透抽魯蛇湯仔整天只會膨風直播賣法器，遇上阿建巴吉瓦飾演的來自印度膽小怕鬼的桑傑，2人踏上最荒謬的驅魔之路，一起對抗最終大魔王阿修羅。

廣告 廣告

時隔2年再度來台，阿建巴吉瓦大喊：「我非常喜歡台灣！台灣完美融合了兩種文化的精華，我覺得台灣人民很好地守護了這一點：他們珍惜自己的傳統、價值觀和文化，同時在科技和發展方面也與世界其他國家並駕齊驅。」由於上次來台只吃健康食品，他這次放話：「要把所有美食都吃一遍，我非常期待能吃更多台灣傳統美食。」林哲熹笑說：「想帶他去夜市吃臭豆腐，看他敢不敢吃。」

游安順（左）與兒子游禮合體宣傳。光盛影業提供

電影融合台灣道教與印度神話元素，特效鏡頭超過全片一半，張懷秋遭惡神阿修羅附身，驚人變換各種身體造型，他笑說：「其實我覺得演反派蠻好玩的，反派特別自由，可以去塑造他的樣子，我下1個劇本是好人，看了劇本我就覺得這要怎麼演？反而反派可以天馬行空。」

而林哲熹則難忘與阿建巴吉瓦、張懷秋的最後一場大決鬥，「最後一場拍了將近1個禮拜，我們很像是『精神時光屋』被關在裡面，就我們3個一直打來打去，其實很好玩。」他狂讚美術組花很大的心血，「大家看到的，就是我們在現場看到的，不是都是綠幕，我們在裡面很有臨場感，我們在裡面跑，還有大量吊鋼絲需要配合」。坦言體會到漫威電影的感覺，「我們會飛來飛去，放很多絕招，雖然現場什麼都沒有，沒想到電影加上特效後比我想像得更好」。

另外，游安順與兒子游禮在片中首度合體演出，還沒看過電影的他笑稱今天是來看兒子的表現，「他演哲熹小時候，帥度還差一點。小時候胖沒關係，既然導演、製作人覺得沒關係，他好像也勉為其難答應了，反正我拍戲他也常在旁邊，好像順理成章就來演戲了」。《叫我驅魔男神》12月31日上映。

更多太報報導

王月在家暈倒緊急開顱取血塊 「頭蓋骨少一部分」呼吸困難

宋柏緯西門町變街頭藝人 冒雨自彈自唱被圍睹

翁倩玉凌晨狂吐取消記者會 為戲破戒成女星榜樣