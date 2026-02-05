高捷擬建仁武綠線 地方盼串聯商圈

高雄仁武區近年人口急遽上升，中央與地方擬興建捷運，交通部、高市捷運局等單位與在地里長5日於仁武區公所召開研討會。高市捷運局副局長王正一（前排左）、交通部路政及道安司專委魏瑜（前排中）、民進黨立委林岱樺（前排右）在研討會上與里長們交流意見。（紀爰攝）

高雄仁武區近年人口急遽上升，中央與地方擬興建捷運，交通部、高市捷運局等單位與在地里長5日於仁武區公所召開研討會；當地里長表示，盼路線規畫能串聯商圈、活動中心、長照據點、社宅等公共建設；立委林岱樺呼籲，高市府應將捷運仁武路段列為第一優先推動計畫，並以公有地開發為原則；高市捷運局允諾，今年6月前會將路網報告送中央審核。

仁武區緊鄰高雄市區，近年開發重劃區，帶動建商投資住宅建設，吸引大量年輕人口移入。然而，該區大眾運輸建設仍待完善，居民們期待仁武區能興建捷運，只是10多年前討論至今進展有限，如今因應人口成長與通勤需求，市府再度啟動評估作業，昨日相關單位在仁武區公所召開研討會，與里長們意見交流。

廣告 廣告

灣內里長鍾光西指出，捷運局規畫的仁武捷運「綠線」，將從鳳山區行經鳳仁路往楠梓區方向開發，但鳳仁路地底下布滿石化管線，因此，捷運採地下化或高架化，攸關施工安全問題，相關單位務必謹慎評估。

高楠里長李志能表示，捷運綠線與現有的紅線幾乎呈2條平行線，建議設計交叉轉運站，強化路網靈活性，並串聯商圈、活動中心、長照據點、社宅等。他也強調，高楠里、八卦里是仁武區人口成長最多之處，若要設站點，建議重視這2區的需求。

仁武里長劉俊彥認為，若要加速進展，路線宜先避開私有地徵收，而以公有地開發為主，起點可從左營高中出發，抵達紅線巨蛋站後再銜接黃線延伸到金獅湖，最後進入仁武區。如此一來，可達最少民地徵收，又能讓高雄市精華地段與仁武區相互串連。

林岱樺則呼籲，捷運局務必將仁武路段納入第一優先推動的計畫，她也承諾會在中央監督交通部與行政院縮短審查期程。

高市捷運局副局長王正一、交通部路政及道安司專委魏瑜在研討會中允諾，本次會議所有建議將納入評估，今年6月前就會正式提報中央審核，期間若地方有需求，就會再召開研討會，確保中央與地方達成共識。