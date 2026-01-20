高捷攜手北港朝天宮 蜜柑站長"虎袍加身"亮相

南部中心／謝耀德、莊舒婷 高雄市報導

高雄捷運和雲林北港朝天宮合作，即將在這周六舉辦聯名暨彩繪列車首航記者會，而在活動開始前，蜜柑站長已經穿上北港朝天宮轎班服以及虎爺戰袍亮相，為活動提前造勢，超萌模樣曝光，讓不少粉絲線上大暴動。





高雄捷運攜手北港朝天宮 蜜柑站長「虎袍加身」亮相

蜜柑站長穿上轎班服，模樣可愛。（圖／民視新聞）蜜柑站長穿上黃色的虎爺戰袍，張著水汪汪大眼睛，乖乖坐著東看西看，可愛中帶有滿滿的帥氣感，讓人看得目不轉睛，另外還有這一套，朝天宮轎班服，縮小版的服裝，穿在貓站長身上，可愛爆表。高捷公共事務處媒體事務組經理張珏瑋：「貓界跟神界的聯名合作，我們有一套紅色的是媽祖的轎班服，還有我們虎爺會有虎爺的轎班服，增添了非常多過年的喜氣。」

高雄捷運攜手北港朝天宮 蜜柑站長「虎袍加身」亮相

高捷公司與北港朝天宮一起聯名合作，掀起話題。（圖／民視新聞）高雄捷運與雲林北港朝天宮合作，即將在這周六舉辦聯名暨彩繪列車首航活動，在活動都還沒開始前，就有粉絲把朝天宮的服裝，打造成適合蜜柑的縮小版，蜜柑穿上為活動提前預告，也讓粉絲們在網路上直接大暴動。民眾：「兩個我其實都很喜歡，我最喜歡的是虎爺的那一款，因為超級可愛，牠就好像一隻小老虎的感覺。」民眾：「聯名是蠻難得，看到我們台灣IP產業，跟神明有做一個比較異業特別的結合。」蜜柑粉絲小空：「做衣服是我的興趣，我就覺得穿在蜜柑身上應該會很可愛，就把它做出來了。」雲林北港朝天宮是全台分靈最多的媽祖廟，這回與蜜柑站長跨界合作，還沒正式登場就已經掀起滿滿話題，也讓民眾迫不及待，想搶拍貓站長穿新衣的模樣，高捷公司表示，蜜柑將在這個月31號的見面會變裝，穿著新衣，與大家見面。

