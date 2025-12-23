高捷深夜驚魂！男月台按緊急通報鈴謊報「有炸彈」 檢警閃電跨區逮人聲押

李男（紅圈者）在高捷月台按緊急通報鈴謊報「有炸彈」，旋遭逮捕聲押。讀者提供

高雄捷運紅線昨天深夜驚傳惡意謊報炸彈客事件，引發乘客恐慌。一名20歲李姓男子先後在高捷紅線「巨蛋站」、「左營站」內惡意按下緊急通話警鈴，向站務人員謊報現場有炸彈客。高捷通報後，橋檢迅速指揮警方成立專案小組，3小時後跨轄區到台南逮捕李男到案，他坦承惡意謊報，訊後被依恐嚇公眾等罪聲押。

李男按下高捷月台緊急對講機，謊報現場有炸彈客。讀者提供

警方調查，20歲的李姓男子昨天晚間9點多進入高雄捷運紅線「巨蛋站」月台，先按下月台上緊急電話警鈴，向站務人員表示「現場有炸彈客」，隨後就跳上北上捷運車廂；5分鐘後他抵達紅線「左營站」，再次按下月台上緊急按鈕，隨即落跑出站。

高雄捷運站務人員獲悉後立即通報檢警，橋頭地檢署檢察長張春暉隨即指派主任檢察官施家榮、檢察官劉維哲率高雄市刑大與左營分局、捷運警察隊及台南市警方組成專案小組，在接獲通報3小時內，跨轄到台南市將李男查緝到案。

李男今天凌晨在台南遭逮。翻攝照片

檢察官複訊後認為，李男涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施之虞，今向法院聲請羈押。此外，李男的行為也已違反《大眾捷運法》，將面臨新台幣1萬元至100萬元的罰鍰。

橋頭地檢署指出，為因應此類威脅，橋檢已依指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由專責主任檢察官與警、調單位建立橫向聯繫，以確保對此類案件能迅速偵查並即時處置。檢警嚴正呼籲民眾保持理性，切勿因惡作劇導致社會恐慌，公權力對於破壞秩序之行為絕不寬貸。



