高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言

魏德聖現身顏正國告別式。

曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。

顏正國生前最後一部作品就是與導演魏德聖合作的《臺灣三部曲》，魏德聖難過地說，他對顏正國關注已經持續很久：「我一直從他剛出獄就一直看這個人，我說他就是我那個男主角，他就是我裡面的那個男主角。」

當時魏德聖說角色要學葡萄牙語、荷蘭語、臺語（閩南話）、日本語，以及原住民語、西班牙語等，顏正國連價錢都沒問，就一口答應，「我以前跟他不熟，但是這一次我發現他就是一個非常敬業的一個演員。他願意花那麼長的時間，把那些語言磨得非常的順」。

魏德聖說顏正國對他的作品一直情義相挺，包括還替《BIG》裡面的大魔王配音。他一直不知道顏正國生病，知道時就是看到新聞，一開始他還以為是假新聞，直到看到訊息鋪天蓋地才嚇到。

黃騰浩現身顏正國告別式。

顏正國在獄中的書法老師周良敦，則回憶顏正國一開始連字都不認識，只會寫自己的名字。後來顏正國認真練字，修身養性，「他後來露出的純真笑容，讓我覺得自己真的有教化他了」。

高捷攜《角頭》班底喜翔、黃騰浩、吳震亞、白吉勝、草爺、古斌等約40人上前致意。高捷步出禮堂時，表示剛剛在心裡有對說「阿彌陀佛」，認為現在能做的就是迴向給顏正國。

高捷現身顏正國告別式。

黃尚禾在場內致詞時讚顏正國用的他的方式成為英雄，「國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見」。黃尚禾說到一半哭了出來，妻子李千娜也在台下淚崩。

黃尚禾回憶拍攝《少年吔》時，顏正國教了他表演以外更重要的事情，「從來沒有在乎我演得好不好、精不精彩，在乎的是活得誠懇」。他認為英雄不用很完美，但要有面對錯誤的勇氣，顏正國用他的方式成為了真正的英雄，他難過說道：「國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見。」

古斌、黃騰浩現身顏正國告別式。

楊貴媚出場時含淚哽咽，特別請顏正國的媽媽要保重，「沒想到他的小孩這麼小，請他的小朋友加油，媽媽保重」。楊貴媚說自己從小看顏正國長大，「從他小時候吧」，合作太多次了。

楊貴媚現身顏正國告別式。

李興文起初也不知道顏正國生病，今到場致哀說：「阿國走了，你看很多人不捨，他是一個很有才華的導演、演員 ，希望他一路好走，早生極樂。」他在心裡默默祝他往生極樂，「不要執著了，放下一切，看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過」。

黃秋生雖然人沒到，也請代表來場致意，悼念顏正國。

李興文現身顏正國告別式。

李屏賓現身顏正國告別式。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導