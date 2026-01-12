高捷監控17年未汰換！引安全漏洞疑慮 高捷回應了

高雄捷運監視器17年未汰換，38座車站多數仍使用僅37萬畫素設備，畫質甚至低於一般手機，引發安全疑慮。資料照。施書瑜攝



高雄捷運監視器遭質疑17年未汰換，38座車站多數仍使用僅37萬畫素設備，畫質甚至低於一般手機，引發安全疑慮。市議員林智鴻表示，大型活動與觀光人潮湧入下，若發生恐攻事件，低畫素監控恐成警方偵查斷點；交通局則強調，將加強督導與定期檢查，確保旅客安全高捷表示已啟動數位化汰換計畫。

林智鴻指出，去年高雄受惠於演唱會與大型活動，捷運日均運量創下19.5萬人次歷史新高，但攸關旅客安全的監視器設備卻停留在17年前通車初期水準。

林智鴻進一步提出高捷統計數據表示，紅橘線39站中，僅岡山高醫站為500萬畫素，其餘38站皆為37萬畫素，不僅難以發揮治安嚇阻效果，若發生無差別攻擊事件，恐增加警方緝兇難度。

林智鴻表示指出，調閱高捷監視器使用年限、畫素與維修紀錄時，卻發現高捷無法提供完整財產清冊及各站保養紀錄，僅概略說明全線共設置1927支監視器、每月例行檢查一次，甚至連影像保存天數也僅回覆「至少14天、最多40天」；他指出，若發生性騷擾或跟騷案件，恐出現告訴期限未過、影像卻已被覆寫的風險。

他進一步質疑，高捷稱系統多為類比式舊型攝影機，平均使用年限約5年，但捷運已通車17年，若長期未全面汰換，設備恐早已超出使用年限，難以確保旅客安全。他也點名交通局運輸監理科，依法負有大眾捷運安全監理責任，卻未積極督導改善。

對此，高捷公司表示，初期建置的監視器均符合當時法規，也曾在逃票、破壞設備等案件中發揮功能，但因應科技進步，已將監視器全面納入數位化重置計畫。

高捷指出，114年已編列8座車站CCTV數位化更新預算並執行中，115年將再續辦8站，全面汰換為500萬畫素數位攝影機，同步更新錄影主機與資安設備，電聯車也已於114年完成全面加裝監視器。

