高捷監視器畫質「比手機差」恐成治安斷點 交通局回應了

高市議會臨時會今（12）日審查交通部門單位預算，卻頻頻卡關。多名議員質疑預算執行成效與管理漏洞，要求暫時擱置多筆經費，其中，高捷38站監視器畫素僅37萬、被批「比手機還差」，也有議員不滿輪船公司績效差、地方爭取危險路口紅綠燈苦無下文等。對此，交通局表示，針對議員對預算內容關切，將再補充資料逐案說明。

高市議員林智鴻指出，根據高捷公司資料，紅橘線39個車站中，僅岡山高醫站設置500萬畫素監視器，其餘38站仍使用17年前通車時的37萬畫素老舊設備，畫質不僅難以嚇阻犯罪，若發生重大治安或恐攻事件，恐淪為警方偵查「斷點」。

林智鴻質疑，去年高捷受惠大型活動與演唱會，日均運量創下19.5萬人次新高，但攸關旅客安全的硬體設備卻停留在「通車元年」。他點名民國103年鄭捷案、114年北捷張文案殷鑑不遠，要求交通局負起監督責任，訂出具體改善期程。

林智鴻更痛批，高捷一方面稱系統多為類比舊型攝影機，平均使用年限僅5年，卻又承認多數設備已使用17年，等於「硬撐12年」，合理懷疑高捷平日根本未妥善盤點設備。

對此，交通局長張淑娟回應，高捷已有汰舊換新計畫，除新設RK1站外，其餘車站監視器畫素將逐步升級，交通局也會定期檢查並要求限期改善，並向高捷索取完整資料。

除捷運安全外，輪船公司補貼也遭檢視。高市議員邱于軒指出，交通局每年補貼輪船公司約2500萬元，卻屢傳管理失序，不僅曾發生超載遭航港局裁罰、亂發獎金等問題，「持續給錢卻沒有進步」，要求擱置5402萬元美化改造工程及虧損補貼預算。

對此，張淑娟說明，輪船公司兩條交通航線每年虧損約8000萬元，高市府補貼5000萬元仍有缺口，身兼輪船公司董事長的她已在上月董事會訂定獎金發放要點，強化相關管理。

高市議員陳玫娟也質疑「交通規畫及管理－交通管制」科目預算，從去年4億多元暴增至今年7.5億多元，增加逾2億元，但執行面問題不少，交通局一味推動標誌、標線，但有些危險路口仍需交通號誌管理，否則險象環生。（翻攝自高市議會網站）

此外，高市議員陳玫娟也質疑「交通規畫及管理—交通管制」科目預算，從去年4億多元暴增至今年7.5億多元，增加逾2億元，但執行面問題不少，交通局一味推動標誌、標線，但有些危險路口仍需交通號誌管理，否則險象環生。

陳玫娟指出，楠梓區後昌路667巷路口車流量大，地方陳情交通事故多，但紅綠燈歷經多次會勘仍未設置，因此主張先行擱置該預算。對此，張淑娟解釋，通常需要隔年度才能處理，無法立即完成，預計今年第1季完成。

