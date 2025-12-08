高捷站前撞翻！違規左轉vs.超速 2車路口撞5傷
高雄捷運前鎮高中站旁，一輛轎車疑似未依號誌左轉，遭直行轎車撞上，當場翻覆，而這起事故造成雙方駕駛以及3名乘客受傷送醫。
路口處車輛來來往往，一輛藍色轎車準備要左轉，就在這時右側一輛轎車快速衝了過來，直接從藍色轎車車身撞了下去，兩輛車當場位移好幾公尺遠，車殼零件都噴飛，現場非常凌亂。遭撞的藍色轎車被撞翻，整個車頂都掀開，擋風玻璃破裂，車輛幾乎成了廢鐵，而黑色轎車車頭擠壓到變形，可見撞擊力道有多大。
驚險車禍就發生在7日晚上9點多，高雄前鎮中山路與五甲路口，一名劉姓駕駛開車載著三人準備要左轉時遭到黑色轎車撞擊，雙方駕駛以及3名乘客都受傷。
前鎮分局草衙所所長顏靜逸：「初步研判肇事原因係，劉姓駕駛左轉未依號誌標誌，及葉姓駕駛疑似未依速限行駛致生事故。」
只是事發路口就在高雄捷運前鎮高中站前方，當時人來人往，這回發生嚴重車禍，好在沒有波及到無辜路人，否則後果難以想像。
