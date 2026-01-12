高捷紅橘線38站監視器僅37萬畫素 林智鴻促交通局全面升級 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

高雄市議會今（12）日審議交通局今年度總預算二、三讀會，市議員林智鴻根據高雄捷運公司資料指出，捷運紅橘線目前39個車站中，竟有38站使用僅37萬畫素的監視器，畫質不僅難以嚇阻與防治一般治安事件，若發生重大暴力或恐攻案件，恐成為警方偵查斷點，增加追緝嫌犯的困難度。

林智鴻表示，去年受惠於大型活動與演唱會，高捷日均運量創下19.5萬人次歷史新高，但負責旅客安全的監視設備卻仍停留在17年前通車時的水準。他回顧2014年北捷鄭捷案、2025年北捷張文案2起無差別攻擊事件，顯示大眾運輸系統面臨潛在高風險，交通局作為主管機關，應負起監督責任，訂定具體期程，要求高捷公司全面改善設備。

林智鴻指出，去年北捷恐攻事件發生後，他即關注高雄在大型活動與觀光人潮湧入下，捷運系統軟硬體與警力是否足以應對突發狀況，並向高捷調閱監視器使用年限、畫素及保養紀錄等資料。

林智鴻說，然而高捷僅概略回覆紅橘線39站共設置1927支監視器，每站約35至90支不等，每月例行檢查一次，影片保存天數介於14至40天不等，卻無法提出完整財產清冊及各站詳細保養紀錄。

林智鴻質疑，若發生未能即時察覺或報案的性騷擾、跟騷案件，且影像僅保存14天，恐出現告訴期限尚未屆滿、關鍵證據卻已消失的情況，對被害人權益極為不利。

林智鴻說，高捷回覆僅岡山高醫站採用500萬畫素監視器，其餘各站仍為37萬畫素的類比式舊型設備，畫質甚至不如現今一般手機。他認為，若犯罪發生，恐無法清楚辨識嫌犯樣貌，形成重大治安漏洞，高捷稱監視器平均使用年限約5年，但通車已逾17年，若長期未汰換，設備可靠性與安全性堪慮。

林智鴻指出，交通局運輸監理科職掌即包含大眾捷運系統營運、財務及安全監理，對於高捷監視設備老舊問題責無旁貸，應要求高捷公司儘速盤點、汰換並升級系統，以確保旅客生命安全與警方偵辦效能。

照片來源：林智鴻辦公室

