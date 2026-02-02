高捷美麗島站前汽機車擦撞 騎士遭撞飛送醫急救
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄捷運美麗島站前今(2)日凌晨5時10分，發生一起汽、機車擦撞車禍，一輛白色轎車疑似搶先左轉，與對向疑搶黃燈的機車追撞，機車幾乎全毀，騎士詹姓男子受傷送醫，經測雙方均無酒駕，警方將進一步釐清肇責。
新興分局今天凌晨5時10分許獲報處理一起交通事故，初步調查顯示，雙方疑似均有違反號誌管制之情形，經了解，白車轎車駕駛施女(38歲)沿中山路北往南行駛，於路口欲左轉中正路(往東)時，疑似在左轉箭頭綠燈尚未亮起前即搶先左轉。
但機車騎士詹男(48歲)沿中山路南往北直行，也疑似在號誌黃燈轉換紅燈之際強行通過，雙方在捷運美麗站前路口擦撞，詹男被撞飛受傷送醫。
警方調路口監視器畫面，初步將依道路交通管理處罰條例48條「不依號誌指示行駛」處新臺幣 600至1800元罰鍰，開罰轎車駕駛施女，另機車騎士詹男疑似號誌黃燈轉換紅燈之際強行通過，違反同條例60條規定，可處新臺幣900至1800元罰鍰。
騎士詹男頭部及腳部擦挫傷，意識清楚，送往醫院診療，施女則未受傷，雙方酒測值檢測均為0，詳細肇事責任將由交通專責人員調查釐清。
更多自由時報報導
基隆天雨翻車現場 轎車四輪朝天波及路旁2車
首例！為1隻綠鬣蜥250元獎金 他觸電淪火球2度灼傷恐面臨賠償
台南機車掉落排水溝渠 騎士脫困後送醫急救不治
從高雄到雲林遊玩遇劫！兩車對撞5人緊急送醫
其他人也在看
全球都在瘋搶 Toyota 大改款 RAV4！在美爆出經銷商加價販售亂象
Toyota 去年 5 月發表全新大改款 RAV4 吸引全球目光，並在同年 11 月底正式在美國開賣，提供三種造型風格、共九款車型等級選擇，當地售價為 31,900～48,685 美元，約台幣 101～154 萬元，也由於大改款 RAV4 在當地太受歡迎，竟出現部分經銷商加價販售的情況，引起熱烈討論。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1則留言
哈雷前進2026台南車展！六款精選車型同展演、再推「關稅回饋」購車禮遇
美式機車領導品牌Harley-Davidson於1/29在「2026台南車展」登場，本次展覽除了展示旗下豪華陣容，更特別祭出推出「關稅回饋專案」，將進口關稅調降之實質利益提前回饋予廣大車迷，以最誠摯的行動支持每位騎士入主夢想座駕。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全年配額賣光了！BMW為這款新車緊急加班趕工
BMW的電動車轉型計畫迎來首個大勝利！首款採用全新「Neue Klasse」平台的純電休旅iX3，自去年秋天亮相以來就掀起瘋狂搶購潮。雖然正式交車要到今年三月，但截至目前，2026年全年產能幾乎全數售罄，甚至逼得BMW總部緊急調整生產計畫。這波熱潮，也讓BMW在歐洲電動車市場的訂單占比飆升到三分之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
HONDA東京改裝車展推出四款結合越野賽車基因的Trail Line越野改裝車
如我們曾經提過， HONDA在本屆東京改裝車展中，宣布推出了兩條全新產品線，一是「Sport Line」用於公路車，一是「Trail Line」用於越野車款。就「Trail Line」車系，HONDA宣布他們正開發多款最新版本的SUV運動休旅，其設計靈感來自該公司多年來在越野賽事中的實戰經驗，包括經典的Baja 1000越野拉力賽。同時，HONDA也在2026年東京改裝車展上展出的四款「Trail Line」的SUV概念車。除融合HRC本田賽車運動公司參與賽車的技術與專業 知識，車款也會採用更具侵略性的造型設計風格。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
PGO威力125「2萬公里0負評」車主認證！2026台南車展限定加碼優惠
2026台南車展於農曆年前夕熱烈登場，國內機車品牌PGO摩特動力再度參展。本次並非新車首度亮相，而是以「市場實證」為核心主軸，讓已通過消費者長時間使用驗證的車款，再次站上舞台。全國第一輛油電機車PGO isavR威力125，憑藉車主累積超過20,000公里、零負評回饋 的實際表現，成為今年車展中備受關注的省油耐用代表。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
福特六和新春開運試駕啟動 Ford SUV雙雄試乘抽國際賽車體驗之旅全車系享購車好禮
福特六和於2026/2/1起至2/28止，推出「馬年迎春駕好運」春節限時購車優惠。活動期間，消費者凡至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得限量的烘爐地開運錢母，若成功入主，更有機會週週抽黃金墜飾。此外，「TEAM FORD SUV雙戰力 #點燃你的經典名場面」活動也同步展開。試駕Ford休旅雙雄The All-New Ford Territory或The All-New Ford Kuga，即具備「國際賽車體驗之旅」抽獎資格乙次。福特六和以多元的購車方案迎接農曆新年，邀請消費者把握新春購車良機，開啟嶄新的駕馭篇章。Zeek玩家誌 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章東森新聞影音 ・ 11 小時前 ・ 3則留言
怎能不愛車／豪車也能甩尾 賓利GT S關閉一項功能就飄移
賓利這回為歐陸GT加了一雙舞鞋，全新Continental GT S以及敞篷版GTC S強調「以駕駛者為中心」的操控樂趣。雖然動力不比頂級GT Speed高，但它的底盤科技可不是開玩笑，搭載先進主動式全輪驅動、雙閥減震器、扭矩矢量分配系統與48V防側傾機制，讓這款豪華跑車也能享受飄移的快感。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
高雄10歲孩緊張了！滑板失控噴飛馬路「5機連環撞」3人受傷送醫
高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。高雄楠梓區30日晚間發生一起車禍，一名10歲男童在興楠路的騎樓下玩滑板，由於操作不慎衝進車道中，造成3輛機車連環追撞，甚至波及到路旁聽放的機車，3名機車駕駛也因此受傷送醫，詳細車禍原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
國道驚悚撞！ 休旅車撞前方 轎車連環遭撞翻覆1死2傷
台中市 / 綜合報導 國道三號北上大甲交流道附近，昨(31)日11點多發生1死2傷嚴重車禍，起因是一輛休旅車，疑似駕駛恍神，擦撞上前方銀色轎車，銀色轎車失控衝出去，又被輔助車道開來的另外一輛 廂型 小貨車撞上，銀色轎車被撞到往內線車道衝，最後撞上安全護欄翻覆才停下，造成車內2人受困，警消人員趕到現場將人救出，55歲女駕駛當場死亡，而乘客傷重送醫，正在加護病房觀察中。一輛銀色轎車翻覆在內線車道，車身左側被撞到變形，警消人員圍在銀色轎車旁邊，拿出切割工具展開救援，要將車上受困的駕駛和乘客救出。而國道外線車道，這輛白色 廂型 小貨車撞到車頭左側爆開，毀損嚴重，前方這輛肇事車輛閃黃燈停在路肩。警方趕到現場處理，初步研判車禍起因，休旅車駕駛疑似恍神，擦撞到前方銀色轎車，造成銀色小客車失控衝出去，又被輔助車道開來的小貨車撞上，銀色轎車最後衝到內線車道，撞上中央護欄翻覆才停下，銀色轎車上55歲女駕駛明顯死亡，副駕駛54歲女子頭部嚴重受創，在加護病房搶救中，而撞上銀色轎車的貨車駕駛輕傷送醫。拖吊團隊在現場待命，等到警消人員將受困駕駛和乘客救出，立刻出動吊車排除事故，這起嚴重的3車車禍發生在1月31日晚上11點左右，國道三號北上大甲交流道附近，事發後國道上都是汽車被撞擊後的碎裂零件，大甲分隊長洪瑞佑說：「這件車禍造成1死兩傷，也造成車流一度回堵約1公里，因為發生的地點，在大甲交流道附近周圍路燈照明正常。」肇事的休旅車，是因為恍神還是其他原因追撞，警方正在調查釐清中。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
重罰無照駕駛從今天開始！所有違規者全都得自費參加道安講習 機車無照可罰3萬6、汽車無照最高罰6萬
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導交通部公路局宣布，為遏止無照駕駛亂象，導正民眾錯誤駕駛觀念，即日起無照駕駛除罰鍰提高及一律當場移置保管車輛外，所有...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／台中新社驚悚車禍！67歲伯「連人帶車墜谷」口鼻噴血急送醫
台中市新社區發生一起嚴重事故！今（1）日中午時分，一名67歲鄭姓男子駕駛小貨車行經台21線時，因不明原因翻覆，連人帶車墜落山谷下的農田內，警消人員獲報趕抵救援，發現男子頭部挫傷、口鼻出血，意識不清，警消人員立即使用長背板及籃式擔架固定男子，再一同合力搬運至上方道路後，送往東勢農民醫院急救中。至於事故發生原因有待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
許孟哲把Jeep Wrangler Rubicon當代步車？過來人分享美國車優缺點！【Yahoo名人聊愛車】
完整版請看：https://youtu.be/DgNLNGu0lUU [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo汽車機車影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／老闆在後座看Disney+、司機在前座踩V8 這就是賓士新王
在豪華大型房車戰場上，Mercedes-Benz S-Class始終是那個「被追趕的人」。走過超過70年，無論BMW或Genesis如何來勢洶洶，S-Class依舊穩坐王座。面對新世代競爭，賓士沒有保守，2027年式S-Class直接端出全方位進化，宣告豪華旗艦仍然姓賓士。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
頻與中國企業牽扯 福特汽車否認與小米討論在美合資電動車廠
美國汽車製造商福特（Ford）可能有意與中國企業合作，在美國成立合資企業生產電動車，美國眾院對中競爭特別委員會日前已關切福特是否與比亞迪合作，現在《金融時報》週六（1/31）又報導福特已和中國小米集團談判。不過，福特汽車發言人很快嚴正否認報導。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙
即時中心／温芸萱報導昨（31）日上午11時許，花蓮縣台9線176.2公里處發生一起自撞事故。一輛自小客車由南往北行駛，疑似煞車突然失靈，失控直衝中央分隔島，猛烈撞上號誌桿。監視器畫面顯示，事故後車輛未見駕駛下車，熱心駕駛上前查看時，車內一度冒出黑煙，情況驚險。警方調查，駕駛為66歲陳姓男子，副駕72歲林姓女子，兩人皆臉部挫傷送醫，所幸意識清楚、無生命危險，酒測值為0，肇因仍待釐清。昨日上午11時左右，花蓮縣台9線176.2公里處發生一起自撞交通事故。一輛自小客車沿台9線由南往北行駛，準備返回住處，行經事故路段時，車輛疑似突然煞車失靈，整輛車失控直線衝向中央分隔島，猛烈撞上路中央的號誌桿，衝擊力道相當驚人。附近監視器畫面顯示，車輛高速撞擊後停在分隔島旁，卻遲遲未見駕駛下車，路過的其他駕駛察覺異狀後立即停車上前查看，並衝到駕駛座打開車門，車內隨即冒出一陣黑煙，現場一度相當驚險。警方到場後調查，駕駛為66歲陳姓男子，副駕駛座則載有72歲林姓女子。事故造成陳男臉部多處挫傷、頸部拉傷，林女也有臉部多處挫傷，兩人皆由救護人員送往花蓮慈濟醫院治療，所幸意識清楚，暫無生命危險。警方對陳姓駕駛進行酒測，結果酒測值為零，已排除酒駕因素。至於是否為機械故障或其他原因導致事故，仍有待進一步鑑定與調查釐清。事故處理完畢後，相關單位也派遣工程人員到場，緊急修復遭撞毀的號誌桿，並在完成清理後，恢復道路正常通行。車輛先撞上三角錐。（圖／民視新聞翻攝）車輛直線衝向中央分隔島。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙 更多民視新聞報導清晨惡火！北市吳興街民宅大火「1女OHCA」 駭人畫面曝光了台北大安區光復南路住宅火警！10樓烈焰裝潢全燒毀 2人為情侶清晨最低11度！專家曝下波冷空氣時間 恐達「強烈大陸冷氣團」等級民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
驚險飛車追逐6公里！ 贓車男拒檢撞警車「翻90度」
桃園市 / 綜合報導 今(1)日清晨在桃園，有男子開著偷來的小貨車，在捷運工地外因形跡可疑被警方盤查，但他拒檢逃逸，雙方沿路追逐約6公里後，在南崁交流道附近發生嚴重碰撞，男子的車當場90度翻倒、駕駛也一度受困車內。警方第一時間將人戒護送醫，也在車上發現毒品吸食器，後續將依竊盜、毒品、公共危險等罪偵辦。警車開在路上右切急轉，直接撞上旁邊小貨車，對方瞬間翻了90度，車頂擦撞警車車頭，現場瞬間冒出大量煙霧，警方說：「8號，靠邊停駛。」時間往回推，警方開廣播鳴笛沿路追車，要求前車駕駛立刻停下，雙方你追我跑，相撞後小貨車才終於停下，但警方不敢大意將手槍上膛，要駕駛馬上下車。驚險追逐戰，1日清晨5點多發生在桃園，警方發現開車的男子，在當地一處捷運工地外，形跡可疑上前盤查，沒想到對方拒檢逃逸，逃到最後雙方發生嚴重擦撞，而男子開的車不只翻覆，經查還是一輛在新竹失竊的贓車，而雙方追逐戰一路從大園的捷運工地，追到南崁交流道附近，整段距離，警方追約6公里成功逮人。貨車翻覆後，男子一度受困在駕駛座，意識清楚但身體有多處擦傷，在員警戒護下，由救護車送到醫院治療，而警方也在車上，搜出毒品吸食器，桃園市大園警分局三菓派出所長翁健智說：「全案依竊盜，毒品，妨害公務，公共危險等罪嫌移送偵辦。」追逐過程驚險萬分，逃逸男子沒有生命危險，員警也沒有受傷，警方也將擴大追查，男子是否涉及其他刑案。 ※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※ 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
公車疑煞車不及追撞2汽車.6機車 騎士一度受困車底
台南市 / 綜合報導 台南仁德區民安路一段、中正路口，今(31)日上午11點多，一部公車行經此處，疑似剎車不及，追撞前方停等紅燈2部汽車和6部機車，第一時間巨大聲響讓附近民眾嚇壞了，趕緊出來查看，由於現場一團亂，機車交疊一起，幸好受傷騎士送醫後，都沒有大礙，而意外發生後，公車業者出面致歉，強調會負責到底。公車看到前方車輛，都已經在停等紅燈，第一時間駕駛減速，看似要準備停下，沒想到下一秒，突然又向前衝，接著意外發生，連撞多車，目擊民眾說：「這邊很嚴重，撞3台，好幾台。」車禍現場一片狼藉，白色轎車引擎蓋都掀起，公車旁邊，好幾部機車，交疊在一起，熱心民眾聽到碰撞的巨大聲響，緊急出來查看，只見現場一團亂，目擊民眾說：「看到機車都是卡在那邊，公車上面也有外國的旅客在旁邊驚魂未定，公車來就沒有煞車就直接撞上去，就是碰碰碰。」所有人驚魂未定，一度還傳出騎士卡在車底下，但幸好虛驚一場，沒多久救護車獲報，也趕赴現場將傷患送醫救治，仁德區新田里長王俊傑說：「剛開始的時候我們以為人是在下面，可是繞過去，好險人都噴走(在路旁)。」台南仁德區民安路一段、中正路口，初步調查是公車剎車不及，才會釀連環撞意外，2部汽車和6部機車不幸遭受波及，台南歸仁分局副分局長林逸新說：「駕駛人酒測值均為0，未波及路人。」當事客運公司副理洪源隆說：「相關理賠也會在第一時間啟動，造成用路人之不便本公司深表歉意。」車禍受傷的騎士，幸好送醫後都沒有大礙，至於公車駕駛是恍神嗎？還是說有其他原因，現在也將持續調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
景氣真的不好嗎？為什麼有些高級車越賣越好！
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。Yahoo汽車機車 ・ 12 分鐘前 ・ 發表留言