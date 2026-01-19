高捷與北港朝天宮聯手 貓站長蜜柑「虎袍」加身

〔記者王榮祥／高雄報導〕嘗試過許多造型的高雄捷運貓站長「蜜柑」，本週末將首次「虎袍」加身，這是高捷與北港朝天宮第一次跨界合作，攜手放送媽祖繞境文化與大眾運輸結合的創意。

貓站長蜜柑堪稱高捷人氣王，不但擁有大批柑仔蜜(粉絲暱稱)，高捷還以蜜柑為主題設櫃、開發許多周邊商品，前年營業額約1千6百萬元，去年粗估逾2千4百萬元，增加近五成。

高捷官網近日公布蜜柑最新造型，貓站長首度穿上北港朝天宮轎班服及虎爺戰袍，帥氣模樣連市長陳其邁都按讚。

高捷說明，這是高捷首度與北港朝天宮合作，透過文創模式、將媽祖繞境文化與大眾運輸進一步結合；創意發想來源主要是虎爺算是貓的祖師爺，也是小孩跟寵物的守護神，遂主動向朝天宮提案，很感謝朝天宮疼愛蜜柑站長，與肯定高雄捷運在行銷方面的成績，同意雙方合作。

跨界聯名活動預計1/24週六隆重登場，蜜柑站長將穿上北港朝天宮轎班服及虎爺戰袍，高捷規劃在捷運美麗島站舉辦聯名輕軌彩繪列車「萌虎平安號」首航典禮，將邀請北港藝陣演出，也力邀市長陳其邁到場見證蜜柑帥氣，歡迎大小朋友共襄盛舉。

