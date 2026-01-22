高捷蜜柑站長x台虎虎將x岡山桃太郎邀您樂遊台日

高雄捷運公司攜手台灣虎航與日本岡山縣，突破國界於台日兩地共同推出「虎力全開 雄遊岡山」系列活動，以「軌道運輸×航空航線×城市觀光」為主軸，串聯高雄與岡山兩地旅遊資源與交通動線，提升旅客對兩地觀光的辨識度與記憶點。（記者呂佩琍攝）

台日兩地持續深化觀光交流、推動跨域合作，高雄捷運公司攜手台灣虎航與日本岡山縣，突破國界於台日兩地共同推出「虎力全開?雄遊岡山」系列活動，以「軌道運輸×航空航線×城市觀光」為主軸，串聯高雄與岡山兩地旅遊資源與交通動線，提升旅客對兩地觀光的辨識度與記憶點。

二十二日於高雄捷運輕軌機廠內盛大舉辦「虎力全開?雄遊岡山！」台日三方旅遊彩繪輕軌啟動記者會，由蜜柑站長領銜好朋友虎將擔任開場表演擔當，可愛又淘氣的模樣瞬間將現場氣氛拉升到最高點。

高捷公司董事長楊岳崑表示，活動以台日三方可愛角色串聯兩地觀光意象，期望透過交通場域的高曝光度與趣味體驗，帶動民眾以更輕鬆、更貼近生活的方式認識台灣高雄與日本岡山，並鼓勵旅客規劃台日雙向旅遊行程。

活動在台灣虎航董事長黃世惠與日本岡山縣尾?祐子副知事等多位貴賓的共同見證下，順利啟動「高捷x台灣虎航x岡山 台日聯名」高雄彩繪輕軌列車，同時為台日跨國活動揭開序幕。

橫跨台日兩地的「虎力全開?雄遊岡山」系列活動精彩不斷，於高雄部分首波主打自一月二十三日起期間限定一個月的「高捷蜜柑x台虎虎將x岡山桃太郎」聯名高雄彩繪輕軌列車，背景巧妙結合日本岡山的地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點，象徵兩地觀光的緊密交流。還有車廂內部的精心設計，讓三方Q萌公仔「直接坐上座椅」陪伴旅客搭乘，包含高雄捷運超高人氣的「蜜柑站長」、台灣虎航著名網紅「虎將」與日本岡山「桃太郎」君，為大家通勤通學日常瞬間化身成旅遊打卡熱點，讓旅客在搭乘輕軌遊覽高雄的同時，近距離感受台日文化交流的可愛魅力。

除輕軌彩繪列車，這個春天，高雄捷運超人氣蜜柑站長化身旅遊嚮導，熱情邀請好朋友—台灣虎航的網紅虎將與岡山桃太郎君一同飛來高雄玩，共同展開「虎力全開?雄遊岡山」假期。