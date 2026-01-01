高捷跨年夜逼近30萬人次 2025年日均運量創歷史新高

即時中心／温芸萱報導

跨年夜人潮湧現，高雄捷運運量再創新高。高捷公司統計，截至昨（31）日深夜24時，全線總運量約29萬9,217人次；去（2025）年度日平均運量達19萬5,352人次，刷新歷史紀錄。高捷分析原因，市府推動演唱會經濟、沿線大型活動及夜經濟政策，吸引大量市民與觀光客搭乘，加上TPASS上路培養大眾運輸使用習慣，以及台積電等大型企業進駐，帶動通勤與旅運需求，成為運量成長關鍵。

昨日為跨年夜，不少民眾下班、下課後外出聚會迎接新年。高雄捷運公司指出，截至昨晚24時止，高捷全線總運量約29萬9,217人次，反映跨年人潮熱絡。另統計去（2025）年度表現，高捷日平均運量達19萬5,352人次，創下歷史新高，超越原本2019年17萬9,162人次紀錄，也明顯高於前年2024年的17萬8,802人次。

高捷分析，運量持續攀升，與市府近年大力推動「演唱會經濟」密切相關，吸引大量粉絲與觀光客湧入高雄；同時捷運沿線舉辦多場大型活動，並結合夜經濟政策，讓市民與外地遊客更願意搭乘大眾運輸工具出行。另一方面，TPASS上路後，降低通勤成本，促使民眾逐漸養成搭乘捷運與輕軌的習慣。此外，沿線大型企業進駐，包括台積電等投資案，也帶動通勤與商務往來需求，成為高捷運量再創新高的重要推力。

另統計去（2025）年度表現，高捷日平均運量達19萬5,352人次，創下歷史新高。（圖／高捷公司提供）

