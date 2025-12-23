高捷遭惡作劇炸彈恐嚇 20歲嫌犯台南落網

李嫌於高雄捷運站內惡意按下緊急電話警鈴，謊報炸彈訊息，製造公共恐慌。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄捷運紅線22日晚間驚傳炸彈恐嚇事件，一名男子惡意謊報捷運站內有炸彈客，造成大眾運輸安全疑慮，高雄市警方接獲通報後立即啟動應變機制，成立專案小組展開追查，並於3小時內成功將嫌犯查緝到案，全案依法送辦，迅速平息社會不安。

警方指出，李姓嫌犯（20歲）於昨晚間在高雄捷運紅線「巨蛋站」內，惡意按觸站內緊急電話警鈴，謊報現場有炸彈客後，隨即於21時09分搭乘往北方向列車離開，嫌犯於21時14分抵達「左營站」後，再度按下緊急按鈕通報炸彈訊息，隨即逃離現場，行徑嚴重影響捷運營運秩序與公共安全。

高雄市警方獲報後，立即組成專案小組並報請檢察官指揮偵辦，同時協請臺南市警察局第二分局及鐵路警察局高雄分局支援調查，專案小組循線追查，迅速掌握嫌犯行蹤，並於案發後3小時於臺南市中西區將李嫌查緝到案。

警方專案小組循線追查後迅速鎖定李嫌行蹤，於案發後3小時內在臺南市中西區將其查緝到案。(記者張翔翻攝)

警方表示，李嫌行為已涉犯刑法第151條恐嚇公眾危安罪及第305條恐嚇危害安全罪嫌，全案移送橋頭地方檢察署偵辦；另其行為亦違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定，依法可處新臺幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

高雄市政府警察局嚴正警告，惡意謊報炸彈或製造恐慌之行為，已嚴重破壞社會秩序與公共安全，警方對此絕不容忍，將依法嚴辦、絕不寬貸。

警方也強調，為持續守護大眾運輸安全，將要求各分局及捷運警察隊持續與轄內捷運站建立完善的警民醫療救護通報與應變機制，並配合捷運公司配置緊急救護人員，督導保全人員定期實施演練，以提升「報案快、到場快、處理快」的應變效能，強化突發事件發生時的警民合作能力，確保民眾搭乘捷運的安全與安心。