高捷黃線主體工程施作 確保工安與交維順暢

▲捷運局長吳嘉昌親赴Y16車站施工現場巡視，聽取施工團隊簡報。（圖／高市府捷運局提供）

[NOWnews今日新聞] 隨著高雄捷運黃線建設持續加速，位於澄清路上的Y16車站主體工程於今（16）日開始進行捷運車站壁體挖掘，與混凝土澆築連續壁工程首單元施作，象徵高雄捷運黃線工程已正式邁入主體結構施工的重要里程碑，建設進度穩健向前推進。

▲吳嘉昌強調連續壁等的地下結構作業，必須嚴格落實各項工安規範，確保工程品質、安全無虞。（圖／高市府捷運局提供）

捷運局長吳嘉昌特地親赴Y16車站施工現場巡視，在聽取施工團隊簡報後強調：捷運是國家重大的交通建設，所有作業務必嚴格依照施工計畫進行，特別是連續壁等的地下結構作業，必須嚴格落實各項工安規範，確保工程品質、安全無虞。同時必須做好各項交通維持措施，以確保工程車輛進出工區及周邊民眾交通動線的安全與順暢。

捷運局表示，捷運黃線Y16車站屬地下車站，為YC03標土建統包工程範圍，由工信工程承攬。繼之前第0階段施工前置作業後，今日正式邁入主體工程施作；連續壁是地下車站主體結構施工的第一道重要工序，將為後續的車站主體結構施作、潛盾隧道推進，打造堅實可靠的基礎。

▲捷運團隊後續將持續推動各站主體工程，在確保施工安全與品質的前提下，早日完成兼具便捷性與前瞻性的捷運路線。（圖／高市府捷運局提供）

捷運黃線是健全大高雄捷運路網不可或缺的核心環節，全線串聯高雄多條重要交通動脈，服務人口密集區域，未來將大幅提升城市大眾運輸的服務能量。捷運團隊後續將持續推動各站主體工程，在確保施工安全與品質的前提下，早日完成這條兼具便捷性與前瞻性的捷運路線，為市民提供更優質、更有效率的大眾捷運運輸服務。

