高捷黃線工程恐毀綠帶 挨批

環團3日舉行記者會指出，根據高捷黃線工程計畫書，沿線多條道路路樹將遭破壞，包含民族、民權路等超過5公里的林蔭大道也將全數消失。（任義宇攝）

高雄捷運黃線工程陸續展開，而後續工程規畫引發環保團體與地方居民關注，傳出沿線路樹恐遭剷除殆盡，森林城市協會理事長莊傑任3日提到，過去捷運紅線施工時，能有效控制開挖範圍，質疑「為何市長陳其邁做不到？」對此，高雄市捷運局回應，相關施工計畫及樹木移植均經專業評估辦理。

莊傑任昨日於高雄市議會邀集相關環保團體，並拿出施工計畫書質疑，原本全是綠蔭的澄清路，因黃線工程已全面遭到破壞，近日又發現高捷黃線行經的民族路、民生路、民權路、國泰路、南京路等處，林蔭綠園道規畫全數剷除，其中民族路Y8至Y10車站之間，就有372棵種植超過40年的路樹計畫將被移植。

對於路樹移植，莊傑任拿出樹藝師經驗說明，像民族路這樣的數十年大樹，移植傷殘率極高，在工程規畫之初就應盡可能減少開挖衝擊；他舉例，過去捷運紅線施工時，前市長謝長廷能將站體開挖路段控制在約400公尺，留下中山路、博愛路大部分路樹，反觀捷運黃線站體影響長度將近1000公尺，質疑過去市府能兼顧工程需要與路面衝擊，為何市長陳其邁做不到？

高督盟理事長陳銘彬出席聲援表示，路樹是重要生態廊道，且高雄目前舉債仍多，在工程階段就應減少衝擊，而非挖完後又編列預算種樹，浪費公帑；高雄市議員黃柏霖也說，進步的城市要能在生態與開發中取得平衡，會要求相關單位努力思考，如何減少開挖面積。

民族路沿線居民則提到，高雄一直以來空氣品質都不佳，自己身邊就有多名親友罹患肺腺癌，而樹木能有過濾部分汙染物作用，更能提供市民涼快的用路環境，因此向市府喊話，要盡量保留民族路大樹。

捷運局回應，捷運黃線地下標準車站長度介於150公尺至250公尺間，加上前後各250公尺交維路段，各站施工影響範圍不超過800公尺，僅Y9等部分車站，因配置道岔、橫渡線等必要設施，讓影響範圍較大，且相關施工、路樹移植計畫，均曾向相關專家學者徵詢確認，承諾會妥善將路樹移往其他路段或公園，取得人本交通與環境生態之間的平衡。