高捷黃線施工挨批毀綠帶 捷運局：皆有專家評估

（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄捷運黃線工程持續推進，護樹團體今天表示，黃線開發已讓逾5公里長的林蔭綠帶面臨破壞。高雄市捷運局表示，施工已將樹木保留納入整體工程設計，並邀請專家審慎評估。

高雄護樹團體森林城市協會今天開記者會表示，捷運黃線粗暴損毀5公里長的高雄林蔭大道，呼籲高雄市長陳其邁效法前高雄市長謝長廷博愛路後驛站護樹案例。

森林城市協會理事長莊傑任表示，目前澄清路、大埤路等路段，林蔭大道因工程全數摧毀。後續黃線行經民族路、民生路、民權路、國泰路、南京路林蔭綠園道，總綠化面積30公頃均面臨破壞。

高雄市捷運工程局透過新聞稿表示，捷運黃線工程因施工範圍涉及車站結構體及出入口設施範圍，須採明挖覆蓋方式施工，工程期間秉持「工程推動與環境保護並重」原則，將樹木保留與綠資源維護納入整體工程設計及交通維持計畫，並邀請專家學者審慎評估。

捷運局表示，工程復舊階段也須提送路型審議報告送審，黃線Y9、Y10站位於高雄市主要幹道民族一路，為確保施工期間用路人及施工人員安全，並兼顧捷運建設與都市生態，已依交通維持規範及徵詢樹木專家學者意見，針對工區範圍內植栽處置計畫進行多次檢討與優化調整。

捷運局強調，對於受工區影響的植栽，經多次調查及邀集樹木諮詢委員會現地會勘後，由專家依樹木健康活力、結構缺陷、樹型條件及周邊環境限制等，將不影響交通維持及施工安全前提下可保留者，採現地保留，其餘才採移植或除方式處理。

捷運局說明，黃線沿線的樹木移植及植栽調整，均依循「道路交通安全與施工安全」標準，涉及樹木移除或移植，都是經由專業評估才謹慎執行。後續移植樹木已訂有完善移植計畫，並將與工務局公園處共同擇選適宜地點移植。（編輯：李淑華）1150203