高捷黃線澄清路段帶動房市熱 沿線租金漲幅逾一成

高雄捷運黃線優先路段澄清路正在施工，完工後將串聯三井LaLaport、衛武營等景點，生活機能優越，這也引領區域房市成長，被視為餐飲一級戰區的文山特區，近期有建設集團以單坪大約140萬元，購入連鎖餐飲3家店面，讓區段地價再創新高，房仲透露，捷運黃線沿線店面租金行情目前有10%上下漲幅，沿線建案新成屋價格坐4望5，透天近年來也有10%到15%的漲幅。

大型連鎖店餐廳速食店開設，各種消費需求都能滿足，高雄捷運黃線澄清路段，平日也很熱鬧，記者蕭雅心說：「近期就有建設集團以單坪140萬左右的價格，購入在澄清路上，三家連鎖餐飲店，讓東高雄的地價再創新高。」捷運黃線周邊店家說：「發展是很好啦，可是你現在都，就比較(交通)黑暗期，是期待人潮可以更多，可以繼續依照這個房租是最好啦。」

房仲透露，以捷運黃線來說，店面月租金過去單坪，大約落在1000~1200元左右，調漲之後，來到2000元上下，至於文山特區，除了堪稱餐飲一級戰區，未來黃線完工之後，還能迅速串聯衛武營、三井LaLaport、長庚醫院、澄清湖等，因為充裕生活機能，吸引約達6成在地客進場，未來房價及租金更是看漲。

房仲祝遵評說：「目前(沿線店面)租金約莫有百分之10上下的漲幅，目前新成屋的價格坐穩4字頭，朝5字頭邁進，周遭的透天產品是比較稀缺的產品，近年來也有百分之10到15的漲幅。」目前正義車站周邊新完工的建案，最高實登價單坪已達49萬，隨著捷運黃線持續推進，未來周邊區段可望成為下一波發展亮點。

