高捷黃線Y2、Y4、Y10都計變更案 內政部審核通過

為推動黃線捷運建設，高市府捷運局辦理變更Y2、Y4、Y10站周邊土地都市計畫，除取得捷運站出入口外，還可以帶動鳥松、長庚地區發展，其都市計畫變更案今(九)日經內政部都市計畫委員會大會審議通過，將成為催動鳥松、長庚醫院周邊、三民地區轉型的引擎。(見圖)

捷運局吳嘉昌局長今(九)日表示，高雄捷運黃線全長二十二.九一公里，共設置二十三座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等四條運輸系統，並連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，是重要交通動脈，將於未來帶來顯著的城市發展與生活便利，目前捷運工程之土建標、機電標、軌道標及設計標均已發包並辦理場站工程興建，期能按計畫完成高雄更完善便利的捷運路網。

為加速鳥松地區轉型發展，目前Y2站周圍土地利用多以家具公司為主，經由捷運黃線系統之建置，並於神農路南側劃設捷運開發區，除取得兩處出入口外，捷開區面積一.九公頃，容積率300%，可開發量體達三萬坪，結合產業、活動、交通，提供居住、日常生活購物等宜居機能，促使車站周邊成為地區重要生活中心，並串聯該計畫及文山地區商圈，型塑鳥松新聚落，引導周邊發展及都市再生。

今日通過都市計畫變更案的還有捷運黃線Y4出入口用地，Y4是長庚醫院站，通車後除方便民眾就醫外，因鄰近文山特區商圈，周邊區域也更有機會吸引商圈、住宅及公共設施的進駐，進一步帶動地方發展，強化生活與醫療機能的整體品質，更可帶動沿線產業、住宅、商辦、醫療、樂齡生活圈的全面發展，創造多功能複合式生活圈，帶動就業機會成長，活絡地方經濟。

除Y2及Y4站外，今日通過的都市計畫案，還有黃線Y10站出入口用地，Y10站為黃線及台鐵民族站之交會站，是串聯高雄火車站及民族站的重要廊帶，將成為高雄車站大都更計畫一處新的亮點，未來可透過地下連通轉乘，周邊還有即將動工之Y10聯開案，捷運黃線Y10站則預計打造三棟地上二十四樓、地下四樓建築，公共設施規劃青年、新創企業的工作空間，以支持並促進創業文化的培育，以及打造「高雄最美托嬰中心」硬體空間，讓捷運站區成為城市成長引擎，實現城市更新與綠色交通願景，打造高雄成為兼具國際門戶、高科技產業聚落、智慧交通系統、醫療樂齡的現代化綠色智慧城市。