高捷「蘭花堆成耶誕樹造型」引熱議 民眾：搭配起來像靈堂

耶誕節腳步接近，高雄捷運新左營站新推出耶誕造景，用蘭花堆疊成耶誕樹造型，再加上假壁爐裝飾，應景氛圍吸引民眾拍照打卡，但大廳上方剛好有個少女頭像的廣告，就有民眾認為搭配起來似乎有點靈堂的感覺，也有網友開玩笑說，還以為是誰的公祭現場。

高雄捷運新左營站的耶誕造景，應景氛圍吸引民眾拍照打卡。（圖／民視新聞）

滿滿的紫色蘭花堆疊出兩公尺高的耶誕樹，一旁還有掛著福臨圈的的裝飾壁爐，這是高雄捷運新左營站的耶誕造景，應景氛圍吸引民眾拍照打卡，但也有民眾覺得怎麼好像怪怪的。有旅客說很像靈堂，第一個感覺是這樣，因為爸爸才剛過世，擺設看到那邊就有點像。另一名旅客也說，是真的有點像，旁邊這個部份很像花圈。原來大廳上方廣告剛好是個少女頭像，再加上花團錦簇的蘭花造景，從正面角度看，多了幾分詭異的感覺。照片po上網，就有網友說，還以為是誰的公祭現場，還有人開玩笑說，白包是給售票口嗎？

網友將照片po上網，引發熱議。（圖／kanlin_h）

對此高捷公司表示，這是台灣蘭花育種協會為推廣台灣蘭花，所做的花卉城市幸福出發行銷活動。台灣蘭花育種者協會秘書則說，不知道網友他們是怎麼做聯想，可能是跟上面廣告有個女生有關係，因為有監視器的問題，在陳列上是需要避開的，網友的指教當然是虛心接受。但也有旅客認為不會像靈堂，因為花種不像，蘭花是盛典，會看成什麼樣的布景，主要還是看欣賞的角度。蘭花是台灣花卉外銷的主力花種，原本是趁著耶誕節宣傳蘭花，卻沒想到陰錯陽差引發話題。

