高捷《驅魔》開槍掃射「秒殺活屍大軍」 斥《角頭》酸民講風涼話

張懷秋、高捷、吳震亞及童星游禮出席《叫我驅魔男神》。 （光盛影業提供）

首部台印合作的奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》23日舉辦試片聯訪，高捷針對近期《角頭》系列遭影評標籤為「割韭菜」及網友指責帶壞風氣一事火大開砲，直指社會亂象應回歸家庭教育，「講風涼話」的影評應直接封鎖。

《叫我驅魔男神》故事圍繞在膨風直播主與膽小印度青年的荒謬驅魔之旅，不過片中包括高捷、吳震亞、張懷秋等人都是《角頭》系列班底，剛巧上週台北發生兇嫌張文在捷運站丟擲煙霧彈，並在及熱鬧的南西商圈無差別殺人的恐攻事故，網上因此有「《角頭》『帶壞風氣』言論，之前也有影評評論該IP「割韭菜」，高捷氣炸怒斥影評：「憑什麼做評論」「直接封殺、封鎖就好」。

廣告 廣告

飾演大反派「阿修羅」的張懷秋，片中染了一頭紅髮，嚴重影響髮質，殺青後全剃光。（光盛影業提供）

飾演大反派「阿修羅」的張懷秋，為了角色犧牲極大，染了一頭鮮紅髮維持兩個月，導致髮質嚴重毀損「一摸就碎」，殺青後直接剃光。雖然私下害羞怕受矚目，但看到片中震撼的身形變化特效，讓他直呼「我是最昂貴的演員」。而「捷哥」高捷則在大銀幕展現「殺神」風采，手持雙槍橫掃活屍，動作戲帥度被吳震亞誇讚「超越周潤發」。

資深演員游安順的兒子游禮也在片中客串，飾演林哲熹的童年時期。（光盛影業提供）

片中另一大亮點是演員們集體挑戰寶萊塢歌舞，高捷、吳震亞被讚「用靈魂在跳」。吳震亞笑說面對印度演員絕不能輸，跳完覺得這輩子值了！此外，游安順的兒子游禮也首度客串，飾演林哲熹童年時期，現場大秀驅魔手勢展現大將之風。面對「大嘴巴」合體傳聞，懷秋雖笑稱現在膝蓋會喀啦響，但仍表達百分之百的意願。

本身有武術底子，吳震亞的身手這次終於派上用場。（光盛影業提供）

全片特效鏡頭過半，由《月老》特效總監嚴振欽攜手印度團隊，呈現磅礡的「人魔大戰」。導演陳玫君表示，該片明年將在印度最大影廳上映，成為首部打入印度市場的台灣電影。台灣則於12月31日上映。

高捷對批評《角頭》系列「割韭菜」「帶壞風氣」的影評與網友大為不滿，難得動怒。（光盛影業提供）

更多鏡週刊報導

阿嬤級迷妹跨海追星！ 70 歲日粉為見振永一面飛來台

曾沛慈唱〈不想忘的是…〉 錄唱時即情緒潰堤

辛曉琪提好友屠穎驟逝 當場爆哭到無法上妝