高捷2/1起調整一般腳踏車搭乘規定 增訂旅客進站裝扮注意事項

為兼顧通勤旅客乘車品質與自行車族群使用需求，高雄捷運公司將自二月一日起調整「一般腳踏車搭乘捷運」相關規定，針對票價、開放時段及可搭乘車站進行優化，提供更安全、順暢的運輸環境。(見圖)

高捷公司今(廿一)日說明，一般腳踏車搭乘捷運仍採「人車合併」計價方式，票價調整為每趟新臺幣八十元，不限里程；平日開放搭乘時段為上午九時至下午四時，以及晚間八時至營運結束，假日則全天開放自行車進站搭乘，提供民眾休閒運動與觀光移動更便利的選擇。

另考量重要樞紐站旅運量龐大，為確保車站及列車運作順暢，高捷同步規劃部分車站全日不開放一般腳踏車進、出站，包括左營站、高雄車站、美麗島站、巨蛋站等旅運量大站，以及凱旋站、凹仔底站、哈瑪星站等輕軌轉乘站，請攜帶腳踏車的旅客改由其他車站進出搭乘捷運；另一般腳踏車限停放於第一節車廂指定車門區域，每列車最多可停放四輛，且不得佔用無障礙空間；於跨年、春節連續假期或大型活動期間，將視旅運需求機動調整相關措施，並提前公告說明。

高捷公司表示，相關措施皆以乘車安全、動線順暢及多元運具共存為考量，期望讓通勤族、自行車族及一般旅客皆能享有安心、友善且有效率的大眾運輸服務，並歡迎民眾多加利用捷運與自行車結合的綠色運輸模式。

此外，高捷公司亦提醒，為維護捷運系統安全與乘車秩序，已即日起公告「旅客進站裝扮應行注意事項」，尊重多元文化與個人表現形式，惟裝扮仍應以不影響公共安全及他人乘車感受為前提，相關執行將由現場人員依實際狀況進行柔性引導與處理，詳見高捷官網-乘車指南。