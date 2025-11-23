高捷35萬人次創今年最高運量

高雄週末有多場大型演唱會，捷運二十二日運量達三十五萬人次，是今年全年度最高運量。（高捷公司提供，中央社）

記者鄭伯勝∕綜合報導

高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司統計，二十二日運量達三十五萬人次，是今年全年度最高運量；輕軌也有五點四萬人次搭乘。

韓團TWICE到高雄國家體育場開唱，二十二日高雄國家體育場內外即時人數達六點八萬人，安排接駁車往返高鐵左營站及台鐵新左營車站接駁車分流人潮、全日累計疏運突破一萬人次。伍佰、孫淑媚也分別在高雄巨蛋及高雄流行音樂中心海音館演出，到處都吸引人潮。

高捷公司二十三日公布統計數據表示，二十二日捷運運量高達三十五萬人次，是今年全年度最高運量，也是歷來單日運量第九名。前八名的數據幾乎都發生在跨年及農曆年間。另外，輕軌運量也有五點四萬人次。

高捷分析認為，上次繼韓國女團BLACKPINK粉紅應援奠基後，市府這次藍色應援更加成功，引起更多回響，也吸引更多除了買票進場粉絲及一般民眾、旅客在高雄各藍色應援點朝聖打卡。此外，高雄週末同時還有多場市府大型活動，如咖啡節、兒童彩繪輕軌等，以及其他如伍佰等演唱會同時進行，因而造就捷運與輕軌高運量。

另外，屏東縣政府二十二、二十三日連續兩天在內埔鄉六堆紀念公園舉辦「狂客音樂祭」，開幕首日湧入上萬民眾，由Ella陳嘉樺、許富凱及羅文裕等歌手輪番開唱；二十三日晚間則由金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團、人氣樂團理想混蛋、粹垢與Ozone接力開唱。

縣長周春米表示，狂客音樂祭邁入第二年，透過活動讓客家音樂有更多舞台，也讓鄉親更加親近不同風貌的客家表演。