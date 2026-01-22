高捷O9苓雅運動園區A基地簽約 投資65億元、2031年完工

高雄捷運O9苓雅運動園區站A基地開發案今簽約，聯上集團特地別選在其經營的高人氣餐廳會場舉行簽約儀式。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運O9苓雅運動園區站A基地開發案今簽約，聯上實業及美力營造將投資65億元，以「運動AI高雄」為主題興建兩棟複合式大樓，預計2031年打造高雄新門面。

高市副市長林欽榮致詞時表示，O9案位於高雄「運動城市」政策區位，市府已完成中正體育場改造案、推出「Kaohsiung Highline」複合型運動公園，並拓寬輔仁路及四維一路等周邊道路，全面提升區域生活與運動環境品質，形塑高雄具代表性的運動產業聚落。

他提到O9開發案歷經兩年都市計畫變更，將呼應運動與生活，提供公共托育空間以及親子館等服務強化生活機能，未來還會以空橋串連全案基地及Highline公園，成為兼具地方特色的運動場域及城市會客室，感謝開發團隊精準眼光。

聯上集團董事長蘇永義指出，A基地靠近衛武營藝術文化中心、武廟商圈、高雄文化中心，在高雄城區中的地理條件極為得天獨厚，所以聯上會看上這塊地，希望跟市府打造AI運動區。

捷運局長吳嘉昌說明，O9案周邊有Kaohsiung Highline運動公園、苓雅運動中心等大型運動場域，鄰近O9站2號出口與中山高速公路中正交流道，是結合運動園區與TOD發展的重要示範。

全區總開發面積約2.03公頃，共有A、B、C等3基地，今天簽約的A基地約1571坪，將規劃1幢、2棟地上22層的複合式建築，提供體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施。

市政府將分回200坪公共托育、親子館及30億元挹注捷運建設，全案結合南側千坪公園，周邊多元運動環境，及公共托育與親子館，未來更將以連通道串連Highline運動公園，打造兼具運動、休閒與家庭友善機能的生活區域。

