高捷O9A基地簽約 廉政平臺透明把關里程碑

▲在廉政平臺公平透明機制把關下，O9聯開案A基地招商順利完成簽約。（圖／高市府捷運局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府積極推動捷運聯合開發案再傳捷報！在「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案廉政平臺」公平透明機制把關下，O9聯開案A基地招商順利開花結果。於今（22）日於台鋁晶綺盛宴隆重舉辦簽約儀式，由高雄市政府與最優申請人「聯上實業股份有限公司」及「美力營造股份有限公司」團隊正式簽署投資契約，宣示O9「運動樂活新都心」計畫正式啟動。

O9苓雅運動園區聯合開發案自推動之初，即以建立公平、公正、透明的招商程序為核心。市府此前特別攜手法務部廉政署、高雄地方檢察署及橋頭地方檢察署，共同宣示成立「O9苓雅運動園區站土地開發案廉政平臺」。

副市長林欽榮指出，捷運聯合開發案涉及龐大公共利益，透過廉政平臺的運作，不僅展現市府對重大開發案廉能治理的決心，更有效建立公開透明行政程序，提昇企業投資信心，讓招商程序在陽光下運行。今日O9A基地順利簽約，即是廉政平臺協助推動重大建設、營造優質公共建設環境、創造公私雙贏的最佳實證。

隨著今日於台鋁晶綺盛宴完成簽約儀式，O9苓雅運動園區A基地即將進入實質開發階段。高雄市政府將持續秉持廉政平臺公開透明的精神，監督後續開發進度，期望透過公私協力，為市民打造一座結合交通便利、運動休閒與優質居住環境的現代化生活圈。

