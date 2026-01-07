高捷RK1站聯開案動土 打造岡山站前新門戶

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄捷運RK1岡山車站（西基地）捷運聯合開發案，今天舉行動土典禮，投資人達麗建設預計投入約新台幣27億，總開發樓地板面積近1.3萬坪，將形塑岡山站前新門戶，帶動區域發展。

副市長林欽榮出席動土典禮致詞表示，岡山捷運站位於路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶重要樞紐；RK1西基地原為果菜市場，因腹地有限，已於民國109年底完成搬遷。

林欽榮說，為活絡地區發展，市府推動捷運聯合開發，將土地使用分區由第一種商業區變更為捷運開發區，強化商業機能，打造岡山車站新地標。

捷運局表示，此次動工的RK1聯開基地面積約3498平方公尺，建蔽率70%、容積率630%；達麗建設預計投入約27億元，總開發樓地板面積近1.3萬坪，規劃興建地下4層、地上23層的住商複合大樓。

此案並與RK1站西出口共構，同時增設岡燕路出入口，未來將引入商業店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等多元服務，提升生活與居住品質；街區設計方面，規劃一樓景觀人行道及街角廣場，營造友善步行環境，並活絡沿線商業機能。

此外，高雄捷運岡山路竹延伸線2A（RK1延伸至Rk6）段工程也持續推進，整體工程進度約28.1%；未來完工後，可服務岡山、路竹地區約35.3萬民眾及各產業園區約7.5萬就業人口，強化北高雄科技產業聚落整體發展。（編輯：陳仁華）1150107