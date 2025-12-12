高捷Y15簽約 鴻海斥資159億打造南台灣旗艦總部

高雄市政府與鴻海12日舉辦「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，鴻海宣布將投資總數達新台幣159億元，開發案包含2棟建築物，科技研發辦公大樓以及零售商業與住宅複合式空間。鴻海將在高雄推動「三大智慧平台」包含智慧製造、智慧EV、智慧城市，並且持續投入公益，奠定在地永續發展基石。

鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾表示，Y15聯開案不僅是建築體，也是鴻海投資台灣、扎根高雄的重要指標。透過員工安心成家宅的規劃，鴻海希望能吸引更多高階人才移居高雄，與高雄市政府及合作夥伴攜手打造永續的產業鏈。

高雄市長陳其邁指出，聯開案將帶動亞灣區產業升級，並創造近2,000個就業機會。高雄市將持續與鴻海維持密切關係，共同迎來智慧製造、智慧EV、智慧城市的新革命。

高雄Y15聯開案預計2027年開工，2033年竣工，開發案包含科技研發辦公大樓及零售商業與住宅複合式空間2棟建築物，基地總面積為11,350平方公尺。

鴻海南台灣旗艦總部規劃地上45層，未來落成後，鴻海智慧城市團隊、軟體研發中心單位、EV技術開發中心及AI應用軟體團隊等都將陸續進駐。此外，聯開案也規劃住商混合大樓，部分樓層將規劃成為員工安心宅，吸引高階人才移居高雄。(編輯：許嘉芫)