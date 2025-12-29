高掛7號球衣！見證一幕「想回台打球」 林書豪曝退役後計畫

曾在美國掀起「林來瘋」旋風的傳奇球星林書豪，正式告別球員生涯，新北國王隊28日為他舉辦「球衣引退儀式」，好友亞洲天王周杰倫也驚喜現身，共同見證球衣引退的歷史性一刻；另外也有不少NBA球星、演藝圈好友錄製影片送上祝福。

林書豪球衣引退式 天王周杰倫現身掀現場高潮

台灣職籃聯盟新北國王隊28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，林書豪身穿帥氣寬版西裝現身，現場湧入6500位球迷，快擠爆新莊體育館，而重量級神秘嘉賓、「亞洲天王」周杰倫更親臨現場，和林書豪與球迷們共同見證，球衣引退倒數。

周杰倫現身林書豪引退儀式。圖／台視新聞

周董現身力挺，氣氛瞬間嗨到最高點，也展現兩人的好交情，而儀式開場還請來瘦子、吳建豪擔任表演嘉賓，炒熱氣氛！

引退儀式上，林書豪的父母、哥哥及弟弟還有新北國王隊全體球員都現身力挺，藝人王陽明、周興哲也現身觀眾席；另外，不少籃壇球星也都拍片祝賀，包括NBA退役球星姚明、NBA現任主席，以及過往曾並肩作戰的隊友，而演藝圈好友鄧紫棋、林俊傑、蕭敬騰等人同樣透過影片獻上祝福 。

林書豪家人、新北國王團隊、演藝圈好友都到場見證。圖／台視新聞

姚明路影片祝福林書豪退役。圖／台視新聞

與「湖人」交手印象最深 林書豪：一直想回台打球

林書豪提到第一次簽勇士隊，姚明邀請他到台北打一個慈善明星賽，在機場那一幕永遠不會忘記，真的嚇一跳有這麼多球迷、這麼多人支持、這麼愛籃球，他就知道以後必須找個辦法回台灣打球。

而球迷們也關心，林書豪卸下球員身分後的未來規劃，是否轉任教練或是從事牧師相關工作，不過他表示現在主要就是想不要那麼累，身體不要那麼痛，更笑說之前每一個禮拜只能有一頓飯吃不健康，現在是每一個禮拜只有一頓飯吃得健康。

從NBA林來瘋時期再到台灣這幾年，林書豪的籃球員旅程正式畫下句點，人生的下一階段能否再創另一個傳奇，球迷們都在期待。

台北／林品瑄、許修明 責任編輯／張碧珊

