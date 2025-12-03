高揚凱三問徐巧芯 扭曲國防預算 顧買名牌

國民黨立委徐巧芯。(劉祐龍攝影)

國民黨立委徐巧芯日前批評政府國防投入，質疑若軍購是「買保險」，一家家庭會不會願意拿出四成五收入購買保險，「生活費、房租只剩不到一半，有可能接受嗎？」



對此，台北市議員參選人高揚凱今(3)日強調，徐巧芯的比喻從根本就錯誤，因為她完全把國防特別預算的基本概念講反。





高揚凱指出，國防特別預算1.25兆元是「8年總額」，主要用於無人機、不對稱戰力與關鍵防衛投資，平均一年約1500億元，並非像徐巧芯誤稱的「年花1.25兆」，更不是她口中家庭收入「四成五」的荒謬比喻。



他反問：「徐委員買車時是一次全款？還是分期？怎麼到國防預算就通通搞混？」

他並直指，真正造成財政壓力的不是國防，而是藍白聯手通過的「惡劣財劃法」，一年挖走中央數千億資源，「財政黑洞的元兇就是你們，結果還反過來做賊喊抓賊，是不懂預算？還是裝作不懂？」





此外，高揚凱也對徐巧芯的「精品風波」提出第三問。他強調，民意代表買精品不違法，但外界質疑其消費金額占收入比高達四成五，單件動輒上萬元，「立法院是立法殿堂還是你的精品伸展台？」



他嘲諷，當台灣在強化國防，日本砸下2兆台幣復甦軍工業，「只有徐巧芯忙著穿搭、扯後腿。」