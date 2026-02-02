高揚凱嗆國民黨「統促黨化」 質疑蕭旭岑率團赴中為「鄭習會」鋪路

高揚凱於中國國民黨中央黨部要求遞交「挑戰書」，遭到拒收。(記者翻攝)

【警政時報 包克明／臺北報導】針對國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源及多名學者專家，搭機前往北京出席由兩岸智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，台北市大安文山市議員擬參選人高揚凱今（2）日上午於中國國民黨中央黨部前高舉「挑戰書」，公開質疑黨中央對中政策路線，並痛批黨主席鄭麗文親中急統，直言國民黨正被推向「統促黨化」。

高揚凱強調「守護台灣、台灣加油！」「台灣是台灣、中國是中國、台灣中國、一邊一國」！(記者翻攝)

高揚凱表示，停辦9年的「國共論壇」即將於2月3日在北京重啟，鄭麗文主席上任僅三個月，即派遣蕭旭岑率團赴中，形同向中共示好，為所謂「鄭習會」鋪路。他質疑，國民黨究竟是中華民國的在野黨，還是中共統戰體系的一環。

挑戰書(上)。

高揚凱進一步指出，中共已明確對「國共論壇」與「鄭習會」設下政治前提，包括杯葛軍購預算、放棄中華民國體制，以及阻撓台美建立穩定供應鏈與關稅協議。他認為，鄭麗文對此路線的回應形同「四不一沒有」，即不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美關稅，最終導致「沒有台灣的繁榮」。

挑戰書(下)。

高揚凱強調，軍購預算攸關國家安全，中華民國體制是國家尊嚴，台美關稅與供應鏈合作更是台灣未來經濟發展的基石，呼籲社會各界共同扭轉國民黨當前親中急統的錯誤路線。

此外，高揚凱也點名台北市長蔣萬安，要求其身為國民黨重要縣市首長，應明確表態是否支持軍購預算、是否捍衛中華民國體制，以及是否接受台美關稅協議，不要再以「不沾鍋」態度迴避核心國安議題。

對此，國民黨嚴正回應指出，高揚凱相關指控缺乏事實基礎，完全複製民進黨長期操作的「抹紅、扣帽子」選舉手法，不僅無助於理性討論兩岸與國安議題，反而傷害台灣民主政治的公共討論品質。

