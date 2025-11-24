高揚凱成立後援會 力拚大安文山初選

高揚凱舉行「十五份及高氏宗親後援會成立大會」。





高揚凱致詞強調，大安文山區雖被視為深藍鐵票區，但他始終相信——只有勤走、只有努力的人，能超越一切、被人看見。只有雙腳踏在自己的土地，用自己鄉親的熱情，用我們自己本土的意識，才能打造出理想的家園跟國家。

高氏宗親會高福勝會長與十五份後援會呂培森會長表示，自賴清德總統再次來到福興宮參拜後，鄉親們都在想能為高揚凱做哪些事提供應援；目前已架設六面大型看板，接下來還會持續增設新看板以提升高揚凱的曝光度，並規劃掃街、拜票等行程，全面投入輔選。





鍾佩玲稱讚：高揚凱有決心與專業





台北市議員鍾佩玲也特地到場站台，強調大安文山區是傳統上的「藍大於綠」艱困選區，並讚揚高揚凱願意代表民進黨在此區開疆闢土的拚勁與決心。她更稱讚高揚凱是留學英國的碩士，主修都市計畫與都市開發，具備改變臺北市及大安文山區的專業能力。





鍾佩玲進一步強調，高揚凱非常支持賴總統的政見，不斷呼應賴總統的「健康臺灣」理念，提出「健康臺北」的具體政見，以應對在地議題。包含大安區65歲以上人口占比達到25%；文山區65歲以上人口也突破兩成。高揚凱主打的政見包含推動社區健檢與健全社區醫療服務，以實現健康老化的目標。





面對媒體詢問黨內競爭是否有把握，高揚凱表示，家族在這邊世代經營，人脈基礎深厚；但他認為最重要的不是跟別人比，而是把自己的事情做好，把自己的優點全部發揮出來。