高揚凱披綠袍參戰北市議員 轟國民黨＂親中＂：生存不等於下跪

政治中心／綜合報導

曾具國民黨背景的高揚凱，近期宣布改披綠袍，並爭取黨內提名資格參選北市文山、大安區議員，他日前接受電台專訪，砲口對準老東家國民黨，表示藍營正逐變成「親中失黨魂」，更開酸「生存不等於下跪」，訪談片段曝光，也掀起討論。









高揚凱披綠袍參戰北市議員 轟國民黨:親中失黨魂

曾具國民黨背景的高揚凱加入民進黨 參選台北市大安、文山區議員（圖／高揚凱FB）









曾具國民黨背景的高揚凱，近日正式宣布轉投民進黨，並積極爭取黨內議員提名資格。他日前接受電台專訪時，對老東家國民黨火力全開，直指藍營正逐漸喪失堅持的價值與「黨魂」，在捍衛台灣民主的立場上步步退縮。該段訪談影音在臉書曝光後，因其「棄藍投綠」的背景與犀利言論，迅速引發網路熱議。

高揚凱披綠袍參戰北市議員 轟國民黨:親中失黨魂

高揚凱宣布投身北市議員選戰 勤跑基層拜票（圖／高揚凱FB）









高揚凱在訪談中語出驚人地表示，觀察現階段國民黨在立法院與地方基層的言行，頻頻與中國大陸論調「隔空唱和」。

他特別點出，在地方基層的LINE群組中，不少民代私下宣揚「中國有多好」，同時卻大肆唱衰台灣，將所有問題歸咎於綠營執政，試圖形塑單一政治敘事。

高揚凱披綠袍參戰北市議員 轟國民黨:親中失黨魂

高揚凱接受電台專訪 對老東家國民黨火力全開開轟喪失堅持的價值與「黨魂」（圖／高揚凱FB）









「這類宣傳已接近洗腦！」高揚凱憂心地說，身為政黨，最根本的責任是守護這片土地上的人民，但國民黨目前的路線卻讓他感到遺憾與憂心，這也是他選擇轉換跑道、尋求民進黨認同的核心原因之一。



針對藍營部分論述將「妥協」包裝成「生存之道」，高揚凱強烈反擊，直言：「生存不應等同於雙膝下跪投降！」他強調，台灣2300萬人民不應為了生存而放棄核心價值、國家主權與尊嚴。



高揚凱呼籲，政黨應回歸守護自由民主的初衷，若淪為特定意識形態的傳聲筒，終將被選民唾棄。

