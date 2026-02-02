高揚凱挑戰書曝光 轟鄭麗文統促化

民進黨台北大安、文山市議員參選人高揚凱赴國民黨中央對鄭麗文下辯論戰書。(劉祐龍攝影)

停辦九年的「國共論壇」今（2）日於北京正式登場，台北市議員擬參選人高揚凱隨即向國民黨主席鄭麗文發出公開挑戰書。高揚凱在信中措辭強烈，質疑鄭麗文上任僅三個月便急於派遣副主席蕭旭岑赴中朝貢，質疑其領導下的國民黨已轉型為「統一促進黨」，甚至淪為中共武統台灣的代理人。





高揚凱在挑戰書中揭露，中共已為「鄭習會」開出三項交換條件，包括杯葛台灣軍購預算、放棄中華民國體制，以及阻止台美建立穩定供應鏈關係（擋下台美關稅協議）。他批評鄭麗文對此展現出「不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美關稅」的立場，而最終結果將導致「沒有台灣的繁榮」。

針對兩岸與國防政策，高揚凱向鄭麗文提出三大核心提問，要求其正面回應是否支持台灣軍購預算、捍衛中華民國體制，以及接受台美經貿合作。他強調，軍購是為了安全，體制是為了尊嚴，而台美協議則是繁榮的基礎，任何人皆無權拿這三項關鍵利益去向中國交換政治酬庸。





高揚凱最後痛批鄭麗文為促成「鄭習會」不惜「認賊作父」，將極權中國視為親人，完全無視兩千三百萬台灣人民才是真正的家人。他公開喊話鄭麗文出來辯論，並表示歷史將會記錄她是捍衛台灣還是出賣台灣，全體台灣人民都在看。





以下是高揚凱對鄭麗文挑戰書全文：





致 中國國民黨主席 鄭麗文





鄭麗文主席您好：





停辦九年的「國共論壇」即將於今日在北京登場。您上任僅三個月，便急於派遣副主席蕭旭岑率團赴中，主動向中國共產黨示好、磕頭、朝貢，為您心心念念的「鄭習會」鋪路。





我在此公開向您提出最嚴肅的質疑與挑戰：

您究竟是中國國民黨的主席，還是統一促進黨的主席？





中共已經明確開出交換條件，要國共論壇與鄭習會成行，國民黨必須完成三項任務：





一、杯葛台灣軍購預算。

二、放棄中華民國體制。

三、阻止台美建立穩定供應鏈關係，也就是擋下台美關稅協議。





而您實際對中共展現的立場，早已被全台灣看得一清二楚：





不要台灣。

不要中華民國。

不要軍購。

不要台美關稅。

最後的結果，就是：沒有台灣的繁榮。





今天國共論壇的登場，已經具體證明，在您的領導之下，國民黨中央正全面轉型為中共在台灣的政治代理人，甚至淪為中共武統台灣的急先鋒。

說得更直接一點：您親手把國民黨變成了統促黨。





我必須公開向您宣告三件事：





軍購預算，是為了台灣的安全。

中華民國體制，是台灣的尊嚴。

台美關稅協議，是台灣未來繁榮的基礎。





任何一個自稱關心台灣的人，都沒有資格拿這三件事去向中國交換政治利益。





我也在此要求您，身為最大在野黨主席，請正面回應全體台灣人民最核心的三個問題：





你支不支持台灣軍售與國防預算？

你要不要捍衛中華民國體制？

你接不接受台美關稅與經貿合作？





請不要再閃躲，不要再用模糊語言欺騙社會。





為了一場「鄭習會」，您甘願認賊作父，把極權中國當成自己的「親人」。

但我要很清楚告訴您，也是告訴全體台灣人：





台灣是台灣，中國是中國。





兩千三百萬台灣人民才是彼此真正的家人。

當家人遭受威脅、打壓與侵略時，我們沒有任何退讓的空間。





我們只會選擇站在一起，守護台灣，守護自由民主，對抗任何形式的統戰與併吞。





鄭麗文主席，這不是政黨之爭，這是國家存亡的選擇。

歷史會記錄：你究竟是捍衛台灣的人，還是出賣台灣的人。





請正面回應。出來辯論！

台灣人民正在看。





高揚凱 敬上

2026.02.02