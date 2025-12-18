高揚凱轟蔣萬安 面對中共不敢講中華民國

台北市長蔣萬安。(蔣萬安臉書)

針對台北市長蔣萬安近期在議會面對雙城論壇質詢時的迴避態度，台北市議員參選人高揚凱今(18)日重砲抨擊，直指蔣萬安面對底線問題回應閃爍、不敢正面對決，宛如「龜孫子」。高揚凱質疑：「蔣市長究竟是怕得罪市民，還是怕得罪中共？」





高揚凱指出，雙城論壇舉辦十餘屆，每次耗費百萬納稅錢，卻未見對台北市帶來實質效益，市民根本無感。當議員合理要求中國應用程式如「小紅書」若要在台運作，應「落地並符合台灣法規」以防詐騙時，蔣萬安卻顧左右而言他。高揚凱認為，這完全是為了逃避責任，因為這些話蔣萬安根本不敢在雙城論壇上對中共講。

「如果你真的有能力、有Guts，就應該在論壇上直接講出來！」高揚凱強調，蔣萬安若要談九二共識，就應在雙城論壇的公開場合、在所有媒體面前，當著對岸的面大聲說出：「九二共識就是中華民國憲法」，並要求對方遵守中華民國的法律，這才不負首都市長的責任。





高揚凱感嘆，過去曾與蔣萬安一同選舉，原本對這位新人寄予厚望，希望能帶來新氣象；但如今蔣萬安卻活像國民黨老一輩的舊官僚，完全沒有新意。他最後呼籲，身為蔣中正與蔣經國的後代，蔣萬安在主權問題上絕不能退縮，更應堅決走反共道路，不能龜縮。