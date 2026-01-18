高放核廢選址 公投範圍縮至鄉鎮

核廢處置為重啟核能重要關卡，經濟部正研擬《高放射性廢棄物最終處置設施選址條例》草案，據了解有別低放條例，將引進「回頭機制」、縮小公投範圍至鄉鎮層級，破解過去因縣市首長拒絕公投衍生場址選定延宕僵局。不過，學者認為，選定高放核廢最終處置場址應由中央單位主導，並提出具吸引力的配套才能解決困境。

高放核廢就是用過的燃料棒，《高放射性廢棄物最終處置設施選址條例》草案納入「回頭機制」，主因是過去在低放核廢最終場址選址時，村民同意設置，但台東縣政府不配合公投，當時負責單位分屬原能會（核安會前身）、經濟部、台電，衍生不同機關協調指揮問題，為亡羊補牢，草案納入「回頭機制」，除場址推動受阻，會有當責單位出面處理，若在地方公投中未獲通過，經檢討與社會溝通後，行政機關仍可再次將該地納入考量。

此外，現有《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》規範，當候選場址出爐後，所在地的縣市政府須辦理地方性公投，不過，在高放核廢最終場址上，可望縮小範圍至關連性較高的鄉鎮為範圍，以降低地方政府因政治選票壓力而抵制的機率，確保核廢處理程序能實質進入民意表決階段。

建立「回頭機制」、縮小公投範圍，是否意味台東達仁、金門烏坵可望成為高放核廢最終場址，經濟部並未回應，但強調已核定台電核電廠現況評估報告，責成台電盡速撰寫再運轉報告，並按部就班完成自主安全檢查，同時指出目前尚無高放選址條例版本，台電將參考國際經驗，並持開放的態度面對問題。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸認為，僅縮小公投範圍至鄉鎮層級恐過於簡化問題，關鍵仍在於政府是否願意主導選址，而非將責任推給地方首長。他直言，過往台東與金門選址失敗主因，是地方政府擔憂選票流失，拒辦公投，若中央不提供具吸引力的配套措施，鄉鎮長同樣會面臨選民壓力而陷入無法推動的困境。

專家指出，目前全球並無高放核廢最終處置場址，推動速度最快的是芬蘭，已有部分場址試運轉中，瑞典也在推動，美國也曾推動但因居民反彈，功虧一簣。

葉宗洸以韓國慶州低放射性核廢料處置場為例，強調韓國政府當初透過跨部會整合，提出包含高額補償金與在地產業振興的完整配套，才贏得在地民眾支持；當時韓國政府提供的專案補償金額高達數十億美元，且規定後續處置場營運收益的一半須直接回饋給地方政府，這種穩定且長期的經費挹注，才讓處置場不再被視為鄰避設施。