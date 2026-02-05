高敏敏以為變胖狂練重訓！驗孕才知「懷第3胎」

娛樂中心／杜子心報導



被網友封為「最美營養師」的高敏敏今年33歲，她的專業形象加上亮眼外型，在社群平台累積大批粉絲，平時她不只分享營養知識，也常分享日常生活與美照，已育有兩個女兒的她，昨（4）日無預警拋出震撼彈，宣布已懷上第3胎，目前孕期約4個月，肚子也明顯隆起。她同時也公開了驗孕棒與超音波照，還加碼釋出挺著孕肚的比基尼辣照，貼文曝光短短幾小時瞬間湧入超過萬則按讚與留言，粉絲又驚又喜，紛紛送上祝福，正式恭喜她升格為三寶媽。





高敏敏目前已育有2名女兒，如今再次懷孕升格3寶媽。（圖／翻攝自IG@minmin_rd）

高敏敏昨（4）日在個人社群粉專，發文分享這一胎完全不在原本的人生規劃中，甚至來得又快又突然，「當初我們真的沒有想再生」，直到肚子越來越明顯才開始覺得不對勁。她笑說，起初還以為只是身材走樣，反而加強運動，馬上安排重訓、皮拉提斯、瑜伽，甚至挑戰空中環，希望把小腹練回去。更巧的是，那段時間她總是忍不住多看幾眼路上的小寶寶，內心還一邊提醒自己已經有兩個女兒，卻又莫名覺得嬰兒很可愛。直到一次聚餐時夥伴開玩笑說「小腹是子宮在長大」，她和老公才突然警覺，緊急買來驗孕棒，一口氣驗了兩支，看到兩條線當場嚇到手抖，才確定真的懷孕了。

高敏敏經常在社群媒體分享營養專業知識。（圖／翻攝自IG@minmin_rd）





確認喜訊後，高敏敏接連展開產檢行程，也經歷各種傳說中的胎夢，生活節奏全面調整，不過她仍照原計畫完成半年前就訂好的芬蘭極光之旅，挺著孕肚站在雪地裡拍照，還穿上紅色絨毛比基尼入鏡，狀態好到讓網友直呼不可思議。對於這個來得強勢又精準的新生命，高敏敏以一貫的樂觀態度表示，「既來之 好好安之」。貼文曝光後，留言區瞬間被恭喜洗版。









