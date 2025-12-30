高敏敏營養師打造「毛小孩」品牌 榮獲SNQ國家品質標章肯定

（生活中心／綜合報導）在生活步調日漸飛快、社交連結碎片化的現下，飼養寵物逐漸成為大家情感寄託的一種日常機制。與此同時，飼主的照護行為也產生轉變，開始聚焦成分標示、營養結構與品牌專業性。

由知名營養師高敏敏攜手白袍聯盟獸醫師團隊創立的專業寵物品牌《 NutriMin 營養師ㄟ毛小孩 》推出的飼料產品「毛孩高端餐-專利凍乾益菌糧」便因應這樣的市場轉變，從配方研發到食材挑選皆融入實際飼主需求，在上市後迅速獲得飼主們的高度關注與推崇。

廣告 廣告

圖／營養師高敏敏 品牌獲獎 SNQ國家品質標章 創新醫學集團 NutriMin 營養師ㄟ毛小孩、MinVita維他營養專科 百卡餐。（白袍聯盟 翁兆緯 攝）

主打專業營養配方，從選材、製程到口感設計皆經過多次優化的「毛孩營養高端餐」係由營養師高敏敏 與 獸醫師攜手研發。團隊有5位獸醫師、10位藥師、眾多營養師，她從飼主的實際需求出發，參考貓咪的飲食習性與日常活動量進行配方調整，並結合多年臨床營養學經驗確保產品在營養均衡與實用性之間取得良好平衡。

近期更榮獲由國家生技醫療產業策進會頒發的SNQ國家品質標章（授權編號第100018號），象徵產品在安全性、品質與實用性三方面皆通過專業審查。此項認證不僅提升品牌信任度，也為「營養師ㄟ毛小孩 高端餐」在競爭激烈的市場中建立明確的專業定位。

圖／SNQ創辦人王金平 與 營養師高敏敏 合影 受國家品質標章獎 肯定。（白袍聯盟 翁兆緯 攝）

而「貓寶 營養餐」的研發起點，其實來自一次日常中的觀察。高敏敏營養師分享家中收養的虎斑貓「豹豹」特別懂吃，對飼料的氣味及口感極為敏感，特別偏好高適口性的品項，導致長期下來開始出現掉毛與皮膚狀況不穩的反應。作為營養師的她也因此開始反思貓咪飲食背後的營養結構，並著手運用自身專業，開發出一款兼具營養均衡與良好適口性的配方。她期望透過貓寶 營養餐，讓毛爸毛媽在為寶貝挑選飼料時能夠更有方向，也能從營養組成與成分標示中，找到真正適合自家毛孩的日常選擇。

圖／國家品質標章 創辦人 王金平 & 最美營養師高敏敏。（白袍聯盟 翁兆緯 攝）

高敏敏營養師指出，毛孩健康變化往往不會立即表現出明顯症狀，因此飼主平時更需要主動觀察與紀錄。從毛孩的食慾變化、排便狀況到對飼料的反應與活動力，都是日常中重要的參考線索。並列舉如若毛孩出現突然偏食、體重快速變化或容易疲倦；時常舔抓同一個部位或耳朵異味加重就要留心並儘早檢視清潔習慣與食材來源。真正的照顧，從看見那些平常不會注意的細節開始。

更多引新聞報導

台電女員工爬上人夫的床！爽拍3部性愛片還裝傻

44歲林俊傑罕見公開戀情 小20歲女友「七七」婚紗照曝光

