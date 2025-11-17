高敏敏營養師推薦「地瓜葉減肥法」！平價、天然效果不輸瘦瘦針

期望擁有健康好體態，卻不知該如何從飲食方面著手嗎？這次不妨留意手邊的日常蔬菜吧！在眾多蔬菜中，或許你並未將「地瓜葉」列入瘦身清單，但這道平價且常見的綠色蔬菜，其實可能是你餐桌上的「隱藏瘦身幫手」。營養師高敏敏指出，地瓜葉不只便宜、取得容易，更具備「天然啟動 GLP-1 機制」的潛力，瘦身效果堪比瘦瘦針！到底怎麼一回事？一起來了解。

「地瓜葉」是平民減肥蔬菜！

「地瓜葉」不僅含有豐富膳食纖維，其中的天然植化素，更能刺激體內由腸道分泌的天然荷爾蒙──GLP-1 source : pexels

便宜且擁有高營養價值的「地瓜葉」是否也被你忽略了呢？「地瓜葉」不僅含有豐富膳食纖維，其中的天然植化素，更能刺激體內由腸道分泌的天然荷爾蒙──GLP-1，以達到控制血糖與食慾的效果，因此又被視為平民減肥蔬菜。

地瓜葉瘦身效果堪比「瘦瘦針」

高敏敏營養師指出，地瓜葉能激活的瘦身關鍵「GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）」 source : pexels

高敏敏營養師指出，地瓜葉能激活的瘦身關鍵「GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）」即為時下最流行的「瘦瘦針」核心成分。「瘦瘦針」屬 GLP-1 類藥物，以外部注射方式達到抑制食慾、促進脂肪代謝的效果，但同時也存在噁心、腹瀉等副作用與復胖風險，因此並非所有人都適合使用。相較之下，將天然的地瓜葉放入飲食中，不只是在攝取青菜營養，更是在為你的代謝系統按下「啟動鍵」。

地瓜葉高營養價值不輸維他命

地瓜葉的優勢不僅止於瘦身，它還是擁有高營養價值的天然維他命 source : pexels

當然，地瓜葉的優勢不僅止於瘦身，它還是擁有高營養價值的天然維他命！地瓜葉不僅擁有多種植化素，具抗氧化、抗發炎、護肝護眼功效；豐富膳食纖維，更能促進腸道益菌生長，幫助穩糖、排便順暢；鉀、鎂、鐵、鈣多種礦物質更能有助於強健骨骼與肌肉；高含量葉綠素更能養顏美容、提升氣色，是日常飲食的加分食材。

地瓜葉怎麼吃更有效？營養師建議＆實用小撇步

高敏敏營養師表示，可將地瓜葉納入每日蔬菜量中，例如半碗熟燙地瓜葉就可視為一份蔬菜 source : pexels

那麼地瓜葉到底怎麼吃更有效？高敏敏營養師表示，可將地瓜葉納入每日蔬菜量中，例如半碗熟燙地瓜葉就可視為一份蔬菜，每日建議攝取至少 1.5 碗才足夠。烹調方式建議以清燙為主，搭配少量蒜末或橄欖油調味，避免過度油炒或高溫久煮，以免營養流失。最重要的是，地瓜葉雖然天然、營養豐富，但仍屬蔬菜一環，不可單靠它達成瘦身效果，應搭配均衡飲食與規律運動，才是養出健康體態的上上策。

