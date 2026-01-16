高教工會痛批「高教禿鷹」應向興國師生道歉 中信金回應了

高教工會痛批中信金控應為「高教禿鷹」行徑向興國管理學院師生道歉。翻攝自臉書



高等教育產業工會今（1/16）日召開記者會，指出中信金融管理學院針對工會過去批評其介入私校治理、逼退教師所提起的民、刑事「恢復名譽」訴訟，已陸續遭行政與司法機關否定。除刑事案件裁定不受理外，民事部分亦由臺灣臺南地方法院於2025年12月判決中信金融管理學院敗訴，駁回其對工會的提告與高額求償。不過，工會表示，校方仍提出上訴，令人遺憾。

高等教育產業工會指出，中信金融管理學院於2024年6月同步對工會提起民、刑事訴訟，該行為早已被勞動部認定構成不當勞動行為，屬於以司法手段壓制工會言論與行動。法院判決亦明確指出，工會針對高等教育退場、私校治理與教師勞動權所進行的評論，屬公共利益事項，依法應受言論自由保障，並未侵害名譽。

判決進一步指出，工會相關言論係基於具體事實所做的價值判斷與適當評論，已盡合理查證義務，屬可受公評事項。法院並採信證人證詞，認定工會所稱的「高教禿鷹行徑」確有其事，包括興國管理學院時期，教師在毫無預警情況下被集體要求簽署優退，否則校內職員將面臨失業壓力，幾乎形同被迫退出校園。

此外，亦有學生出庭作證指出，中信金集團接手後，未提供符合原科系專業的師資配置，甚至要求部分學生轉學，導致學生受教權遭到嚴重侵害。法院認為，工會對於教師被逼退、學生人數下降及師生權益受損的指控，具有相當事實基礎，並非惡意抹黑。

高教工會指出，判決不僅為工會正名，也替十年前遭逼退的興國教師討回一個遲來的公道。然而，工會對於中信金融管理學院在明知敗訴與違法的情況下仍提出上訴，表達強烈遺憾與不滿。工會直言，這樣的作法已被行政與司法機關一致認定，並非正當權利救濟，而是一場典型利用訴訟工具製造寒蟬效應、打擊工會與公共監督的報復行為。

高教工會痛批，中信金融管理學院及其所屬集團10年來以財團資本介入體質不良私校，透過逼退教師、清空校園、打壓工會與濫訴行為，並大量聘任卸任高官作為「門神」，逐步形成侵蝕教育公共性、損害教師勞動尊嚴與學生學習權的「高教禿鷹模式」。

工會並質疑，長期未正視財團入主體質不良私校，對教師工作權與學生受教權所造成的實質傷害，反而放任中信金集團自詡為「企業辦學、私校轉型典範」，這樣的放任態度，是否與中信長期佈建的「門神政治」有關，值得社會深思。

針對中信金融管理學院仍執意上訴，高教工會強調，行政與司法機關已一致認定相關提告並非正當權利救濟，而是典型利用訴訟製造寒蟬效應、打壓工會與公共監督的報復行為；中信金融管理學院若仍存一絲社會責任，應立即停止上訴，終止一切以濫訴方式打壓工會與公共監督的行為，並正式向當年遭逼退的興國教師，以及受教權受侵害的學生公開道歉。工會也表明，若校方持續訴訟，將持續透過制度內外行動，為捍衛教師勞動尊嚴、學生學習權與高等教育的公共性奮戰到底。

根據《中央社》，中信金融管理學院聲明指出，校方自104年承接興國管理學院權利義務，校地為台糖國有地；接辦後，持續對外募款累積逾新台幣10億元，供校務發展使用，至今無任何資產處分。

校方表示，當時相關教職員離退，依法和學校合意簽約，依年資加領優離退金補償，無人受損。高教工會長期以少數人宣稱不實資訊損害校譽，嚴重損害學生受教權。校方建請高教工會公允評價相關資訊，勿以少數離校人員說法及不實資訊造成社會紛擾。

