高教工會發起連署 籲立法保障私校教職員資遣費

（中央社記者陳至中台北18日電）高教工會今天召開記者會，宣布發起全國連署，呼籲立法、行政機關正視私校教職員的弱勢處境，立法保障資遣費、提高退撫金，避免教職員失業後生活陷入困境。

台灣高等教育產業工會串連30名大專校院學者，發起「私校教職員不該是勞權孤兒，要求修法保障資遣慰助金、提高私校退撫」連署。

高教工會組織部主任林柏儀表示，私校教職員有4.1萬人，在少子女化、招生困境下，學校往往將壓力轉嫁給教職員承擔，刪減福利、獎金和薪給，甚至強制資遣。

林柏儀說，依照現行法令，僅有被列入「專輔學校」的私校，教職員資遣時才有保障資遣費；但很多私校在被列「專輔」前，就已在逼退教職員。教育部雖然有補助私校發放資遣費，但屬鼓勵性質，沒有強制。

林柏儀也提到，有私校一手拿補助，一手卻仍要求教職員接受不合理的條件才能獲得資遣費；例如要求簽署「學校已結清所有應得薪資，雙方無其他未結款項」同意書，讓教職員難以追回之前的不當減薪。

另外，現行私校教職員的退休金提撥率為12%，低於公教人員退撫新制的15%，公私校不平等的情況，導致許多人才往公立學校流動。高教工會估算，政府1年僅須提撥新台幣9.3億元，並不是窒礙難行。

高教工會提出的連署主張，私校教職員只要非自願離職、資遣或退休，都應獲得資遣慰助金，標準應至少達每滿1年發給1/2個月的平均薪給（含本俸與加給）。

連署的第二項主張，要求修法提高私校教職員退撫提撥率，比照公教退撫新制的提撥率15%，終結公私校教職員權益不平等。（編輯：吳素柔）1141218