高教工會籲停提告並道歉 中信學院：不實資訊損校譽

（中央社記者陳至中、張榮祥台北16日電）中信學院向高教工會提出「恢復名譽」訴訟，遭判敗訴。高教工會一行人今天在中國信託金融園區外抗議，要求中信集團道歉。校方則呼籲高教工會，勿以不實資訊損害校譽。

根據高等教育產業工會（以下簡稱工會）提供的資訊，中信金融管理學院於民國113年6月，不滿工會聲明中提及中信集團逼退興國管理學院教師，向法院提起「恢復名譽」訴訟，刑事訴訟法院第一時間裁定不受理；民事訴訟則於114年12月，由台南地方法院判決中信學院敗訴，並駁回對工會的求償。

工會一行人和多個大學勞工社團代表，今天前往位於台北市的中國信託金融園區外抗議。高教工會執行秘書陳志軒指出，法院判決清楚指出，工會對高教退場、私校治理、勞動權益的評論，屬於公共利益，應受言論自由保障；但讓人遺憾的是，工會仍接獲中信學院將上訴的通知。

高教工會組織部主任林柏儀表示，當時興國學院面臨招生困難，中信集團入主後卻「要地不要人」，以各種方式逼退教師，引發勞權爭議；工會提出種種檢舉後，卻被中信集團質疑捏造事實，繼而不斷祭出訴訟手段。他認為，這並非單一案例，而是台灣財團介入高教，政商勾結的一大例證。

工會呼籲中信集團停止一切提告、打壓勞權與公共監督的行為，同時對當年被逼退的興國學院教師、受教權受侵害的學生，應立刻出面道歉。

今天的抗議行動中，中信集團沒有派人出面回應；工會代表一邊喊口號、一邊前進到園區門口附近，直到被保全擋住，一旁的警方一度舉牌「行為違法」，要求群眾解散。

工會代表質疑警方的角色，高喊「勞資爭議，警察離開」，與部分員警爆發口角衝突。經台北市警察局南港分局長許城銘出面協調，說明因收到中信集團報案，警方才到現場，工會行動屬「和平集會」，並勸說和平離開。在協調後，工會結束抗爭行動離去，衝突沒有再擴大。

中信金融管理學院聲明指出，校方自104年承接興國管理學院權利義務，校地為台糖國有地。接辦後，持續對外募款累積逾新台幣10億元，供校務發展使用，至今無任何資產處分。

校方表示，當時相關教職員離退，依法和學校合意簽約，依年資加領優離退金補償，無人受損。高教工會長期以少數人宣稱不實資訊損害校譽，嚴重損害學生受教權。校方建請高教工會公允評價相關資訊，勿以少數離校人員說法及不實資訊造成社會紛擾。（編輯：吳素柔）1150116