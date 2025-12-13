高教工會與學生抗爭捍衛「新月台」勞權 台大承諾一年維持原經營模式

台大今天（13日）舉辦校長陳文章續任投票，高教工會與學生社團代表到開會現場抗爭，繞行行政大樓、呼喊口號呼籲校方正視台大紀念品辦公室「新月台」的職場不法侵害事件。校方承諾，一年內維持原經營模式，並設立會談窗口。

高教工會與多位台大學生13日上午在台大行政大樓前舉行「霸凌首謀 退出台大新月台」記者會，拉起布條高呼口號，要求校長陳文章出面處理台大紀念品辦公 室「新月台」勞資爭議案。（中央社）

高教工會和台大勞工社等多個社團代表從12月5日起接連舉辦陳抗活動，指台灣大學紀念品辦公室「新月台」過去一、兩個月來出現違法解僱、職場霸凌。

今天台大召開臨時校務會議，進行校長陳文章的續任投票，工會與學生代表一早就到現場舉布條、標語，希望校方正視勞資爭議。他們一度前往行政大樓門口欲進入，遭校安人員以圍欄阻擋，雙方沒有爆發肢體衝突，陳抗者改為繞行行政大樓、呼喊口號表達訴求，希望校務會議代表聽到，行動約一個半小時結束。

台大勞工社長陳昶安表示，最近幾天他們在校園各個角落擺攤、發傳單，試圖把「新月台」發生的事情傳達給更多師生知道。過度精簡人力、職場霸凌，已嚴重侵害勞權，目前已收集到約500份連署。陳昶安表示，許多學生不是「新月台」的員工，但他們可能是教授的助理、可能在圖書館等校內單位打工，也都會遇到類似問題，因而透過連署方式，希望這些捍衛勞權的心聲，能夠傳達到學校主管的耳朵中。

前「新月台」營運長蔡梨敏表示，校方一直拒絕溝通和改善，她具名檢舉，卻遭到違法解僱，還稱她背信、偽造文書。她語帶感慨地向在場學生說：「不要跟你們老師學，好嗎？一定要遵守法律，等你們拿到權力的時候，不要被腐化。」

台大校方今天稍晚以文字回應中央社指出，台大並無大量解僱，「新月台」員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等涉及法律問題而遭到解僱，目前已在司法偵查程序中，另有1人自願離職，其餘14人（3名全職，11名兼職）直至今天仍在職。

對於工會指學校規畫將「新月台」外包，校方表示，餐飲經營並非台大專業，因此9月開始規畫外包的可能，並於11月徵詢員工意願。12月8日校長陳文章已表達，如果員工有意願繼續在新月台餐廳工作，餐廳會以原模式再經營一年，並委託人事主任及環安衛主任作為會談窗口。