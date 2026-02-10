高教工會陳情！籲提高私校退撫率比照公校15％

高等教育產業工會今天偕同私校退休教師前往教育部陳情，呼籲盡速修法提高私校府退率比照公校。（林縉明攝）

高等教育產業工會今天偕同多位私立大學退休教師前往教育部陳情，呼籲政府修法提高私校退撫率，比照公教新制15％，以及私校教職員遭資遣應保障資遣費，終結不合理公私校差別待遇。

現行私校教職員退撫提撥率為12％，低於公校退撫新制的15％；私校雇主提撥率僅3.9％，也低於一般勞工6％。高教工會去年在網路發起修法連署，獲得超過500名教師支持，呼籲政府修法提高私校教職員的退輔提撥率，比照公立學校新制15％。

高教工會今天與多位教師代表前往教育部陳情，高教工會指出，私立大專校院編制內教職員有2萬7162人，佔全體大專校院教職員超過五成，這群體在退休金提撥與資遣權益保障上長期不足，在職過程還可能會面臨私校減薪、逼退、剝削，但政府當局卻遲未改善，已使此群體在退休後陷入困境。

廣告 廣告

退休C老師指出，2020年時滿65歲以助理教授資格屆齡退休，退休後公保年金僅1萬1870元，加上私校退撫以20年餘命折算月退為9412元，累計退休金每月僅有2萬1282元。與退休前薪給相比，所得替代率僅有約25％。儘管另外9年的勞保投保年資，但因無法與公保年資合併累計，當時勞保部分僅能一次領，且數額極少，現在已70歲，僅能靠2萬餘元退休金勉強生活，未來老年若有病痛長照需求，則恐怕難以為繼。

另名林姓退休老師表示，私校生態在營運壓力下，教員除承受教學傳承的不合理待遇外，資遣、退撫也同樣遭受不平的待遇，對於同樣奉獻教育的人員，實不該在有如此不公的待遇。

高教工會呼籲，對教師退休保障不應分公私，若政府不拿出解決問題的決心，繼續放任私校教職員遭遇不公平待遇，最終必將惡化我國高等教育品質，工會將繼續串聯不分公私立教職員生與社會大眾，監督與抗議到底。

更多中時新聞網報導

《世紀血案》爭議延燒 寇世勳致歉李千娜退出櫻花季

甜點職人私房課 發糕、費南雪輕鬆做起來

馬士媛三馬開泰迎全職演員第1年