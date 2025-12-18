高教智庫牽線 凱衛資訊攜手日本Groovenauts深化台日智慧金融合作

由左至右依序為凱衛資訊總經理馮國書、凱衛資訊副董事長謝文龍、凱衛資訊董事長王崇旭、Groovenauts代表取締役最首英裕、一般社團法人九州、台灣未來研究所代表理事隈本直樹、開南大學副校長陳文甲。 圖：凱衛資訊提供

[Newtalk新聞] 凱衛資訊股份有限公司（TW-5201）於12月18日上午舉辦「跨國企業合作簽約暨產品發表會」，正式宣布與日本AI與量子運算領導企業Groovenauts建立策略夥伴關係，攜手推動前沿科技在台灣金融領域的實質應用。

凱衛資訊董事長王崇旭董事長指出，面對金融監理趨嚴、風險控管複雜化與資料處理需求暴增，AI與量子運算已成為金融轉型的關鍵工具；也經由此次與日本Groovenauts公司合作，將整合AI機器學習、大數據平台與量子運算能力，協助金融機構提升風險預測、決策支援與營運效率。另外，此次合作聚焦三大主軸：一是推動AI與量子技術於台灣金融系統落地，導入國際實證經驗；二是以大數據與AI強化風險模型，建立可複製的產業應用範例；三是建構台日技術整合架構，升級FinTech生態系。

接續日本Groovenauts公司最首英裕社長於致詞中表示，台灣具備高度技術吸收能力與創新動能，「MAGELLAN BLOCKS平台」已在日本金融與物流領域累積成熟成果，期待透過與凱衛資訊合作，將量子與AI應用拓展至更廣泛的金融場景。

本次合作在台灣日本研究院資深顧問、開南大學副校長陳文甲教授的牽線與協助下促成，象徵台日科技合作邁入更具制度化與產業導向的新階段；此外，本次合作不僅是技術引進，更是台日智慧金融策略結盟的重要里程碑，展現台灣業者積極鏈結國際、提升金融科技競爭力的企圖與行動力。

凱衛資訊董事長王崇旭和Groovenauts代表取締役最首英裕。 圖：凱衛資訊提供