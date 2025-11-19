高教深耕暨USR成果展登 修平科大以3D沉浸空間、AI智慧導覽呈現深耕成果





修平科技大學自107年起獲教育部高等教育深耕計畫補助，成果表現優異，並持續獲得第二期補助支持。今年以「攜手在地．跨域創新．永續共融」為主題推出114年高教深耕暨USR成果展，結合3D沉浸式線上展覽與實體互動展示，期望以體驗、友善的方式呈現教學創新與永續實踐成果，讓更多師生及社會大眾看見修平科大在教育、研究與社會責任上的努力。

修平科大以 3D 沉浸式線上展呈現高教深耕與 USR 成果。（圖/修平科技大學）

這次展覽採「線上 × 線下」雙軸並行，線上以3D沉浸空間搭配AI智慧導覽，突破時間與空間限制；線下則於11月13日至11月21日在行政大樓川堂推出實體互動展，以大螢幕呈現成果並設置趣味小遊戲，提升參與度與體驗感。修平科大期盼透過創新展示方式，讓高教深耕與USR計畫成果更易被理解與推廣。

在「教學創新精進」方面，學校以「學習者為中心」建構跨域學習環境，推動智慧科技、物聯網應用課程，由三學院共同開設相關學程。並透過業師協同教學、校外與海外實習、雙聯學制、微學分課程及探索教育等措施，強化學生專業技能、跨域能力與團隊合作素養。

在「善盡社會責任」方面，修平科大USR計畫持續深化在地連結，設立社會創新服務基地，執行11項種子與萌芽計畫，推動多元文化、健康促進與產業永續議題。成果屢獲肯定，包括2024、2025台灣永續行動獎、USR跨校聯展人氣獎及台北金鵰微電影展銀獎，展現學校在社會實踐上的影響力。

在「產學合作連結」方面，辦理51場教師專業講習，提升研究與實務教學能力；近年承接產學合作計畫達196件、取得75件專利，並協助企業推動智慧製造、數位化及碳管理等永續轉型。

在「提升高教公共性」方面，學校完善從新生至畢業的輔導支持，推動弱勢學生安心助學措施及原住民資源中心服務；教學品質方面已有6系通過IEET國際認證、7系通過台評會認證，並完成37項校務研究分析，作為課程與校務精進的重要依據。

修平科大師生參與高教深耕暨 USR 成果展。（圖/修平科技大學）

第二期高教深耕計畫同步強化永續與跨域人才培育，以「專業、跨界、創新、團隊、服務、永續」六大職能為核心，並推動AI教育發展，逐年建置校級AI人工智慧應用發展中心，鏈結產官學研共同培育AI與數位創新人才。

線上成果展

日期：114年11月17日～12月17日

展覽連結：https://virsody.io/exhibition/114-hust-hesp-exhibition



